限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
美陸軍「黑鷹」直升機新一波升級 數位模組化、無人機部署成重點
美國陸軍近期已授予黑鷹直升機原廠塞考斯基合約，為美軍現役同型機進行現代化升級，除引進數位化網絡，也將配備無人機發射模組，擴大不對稱戰力應用。（洛克希德．馬丁官網）
羅添斌／核稿編輯
〔記者陳治程／綜合報導〕美國洛克希德．馬丁子公司塞考斯基（Sikorsky）20日宣布，美國陸軍現已授予一紙先期技術合約，將為旗下的「黑鷹」直升機隊進行最新一波現代化升級，除機體結構強化，也會實施數位化網絡、無人機發射模組的改裝工程，強化聯合作戰和新興裝備運用能力。
洛馬指出，美陸軍首紙4300萬美元（約新台幣12.94億元）的技術合約，將為旗下UH-60「黑鷹」直升機提供現代化升級，包含機體結構強化、數位化網路骨幹（digital backbone）改裝，以及空中無人機系統（UAS）的快速部署能力，透過導入「模型化系統工程」（model-based systems engineering, MBSE）架構，方便後續升級。
請繼續往下閱讀...
洛馬指出，黑鷹直升機過去數年已多次驗證空射無人機的部署可行性，此次升級將使該能力實戰化，投入戰備序列；此外，MBSE與模組化開放系統架構（MOSA）的整合，將為黑鷹機隊帶來更有效率的後勤維保環境，也將簡化後續航電軟體等技術支援服務，加速整體現代化以肆應戰場威脅。
根據規劃，「黑鷹」直升機隊在完成上述升級後，未來將還計畫導入由人工智慧（AI）技術輔助的飛航控制系統，有效降低飛行員的工作負荷，增進任務效率和飛航安全。
塞考斯基美國陸軍、空軍系統專案部門副主管沙林（Hamid Salim）說，這些現代化升級將使「黑鷹」直升機與美陸軍更大的戰場優勢，以利應對未來在印太發生的潛在威脅。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接