菲空軍接收最新一批S-70i直升機 性能與我航特UH-60M型機相當

圖為塞考斯基的S-70i「黑鷹」中型通用直升機。菲律賓空軍一共採購47架，現已接收30架。（洛克希德．馬丁公司官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太集團洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）18日宣布，菲律賓空軍近期已接收最新一批5架S-70i直升機，累積接收數量已達30架，尚餘17架同型機待交付。該型機未來將隸屬菲軍空中機動司令部的直升機聯隊，有望大幅提升該國的後勤運輸能量，加速軍備現代化。

菲律賓空軍13日在首都馬尼拉西北方的克拉克空軍基地（Clark Air Force Base）舉行S-70i型機接收儀式，並由菲國空軍司令寇杜拉中將（Lt. General Arthur M Cordura）親自出席見證；官方新聞稿指出，這批新機7月中就已運抵菲律賓，經過嚴謹的技術檢查核可（TIA）後才正式交付成軍。

請繼續往下閱讀...

菲律賓空軍司令寇杜拉中將（左）、空中機動司令部指揮官奧羅拉索（右）本月13日出席S-70i直升機接收儀式，為最新一批5架同型機施以香檳禮，慶祝成軍。（菲律賓空軍官方Facebook）

根據規劃，這些新機未來將隸屬菲國空軍空中機動司令部（AMC）的第205直升機聯隊（the 205th Helicopter Wing），提升該軍空運能量。

洛馬指出，菲律賓一共採購47架S-70i「黑鷹」（Black Hawk）直升機，皆由其授權的波蘭PZL Mielec公司生產組裝，而該國在2021年接收頭15架同型機後，隔（2022）年再追加採購32架。公開資訊指出，菲國空軍去（2024）年6月、12月和此次已各接收5架，剩餘17架預計2年內接收完成。

菲國空軍為新進的S-70i直升機進行祈福，從側面可見該機與軍規的UH-60M型機相似，並採用先進的數位化航電儀表。（菲律賓空軍官方Facebook）

S-70i為洛馬塞考斯基子公司（Sirkosky）研發的中型通用直升機，其機體與我國航特部現役的UH-60M型機高度共通，為「黑鷹」家族中的商規出口版本，但官方宣稱其多用途能力與軍規黑鷹相當，該機型目前已獲哥倫比亞、智利、波蘭等國採購，加入此機使用國行列的菲國，未來將全面汰換老舊UH-1機隊，提升兵力快速投射等多元任務效益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法