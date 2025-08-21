戰火逼近北約家門！俄無人機轟烏邊境 德戰機緊急升空

德國空軍 「颱風」戰鬥機。為反制俄羅斯無人機對烏克蘭邊境地區的攻擊，德國戰機19日自羅馬尼亞緊急升空，監控北約領空。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰火再度瀕臨外溢！俄羅斯19日深夜對烏克蘭鄰近羅馬尼亞邊境的多瑙河港市發動大規模無人機攻擊，直接觸動北約 （NATO） 的敏感神經。羅馬尼亞國防部證實，為反制潛在威脅，已緊急由德國空軍的「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon） 升空，監控邊境空域。

根據美國廣播公司新聞網 （ABC News） 報導，烏克蘭空軍表示，俄羅斯當晚對20個地點，發射了93架無人機與兩枚彈道飛彈。其中，敖德薩 （Odesa） 地區首長基佩爾 （Oleg Kiper） 指出，多架無人機擊中了與北約成員國羅馬尼亞僅一河之隔的伊斯梅爾市 （Izmail） 的基礎設施，並引發火災。

羅馬尼亞國防部的聲明稱，其空防系統偵測到俄軍無人機群，並隨即派遣部署在該國、隸屬「北約增強空域巡邏任務」的德國戰機升空監控。聲明強調，此次任務中，並無任何飛行器侵入羅馬尼亞領空。

然而，這已非首次發生類似的驚險事件。在過去的攻擊中，俄羅斯的無人機與飛彈，已多次侵入波蘭領空；其彈藥或碎片，也曾在羅馬尼亞、立陶宛與拉脫維亞境內被發現，凸顯北約東翼面臨的直接威脅。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，19日晚間的襲擊，「只會證實對莫斯科施壓的必要性」。他強調，烏克蘭需要「強健的安全保證，以確保真正可靠且持久的和平」。

