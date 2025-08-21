烏克蘭「24小時保命符」！義總理梅洛尼提「輕量版北約」

義大利總理梅洛尼（右）提出「輕量版北約」方案，作為烏克蘭的戰後安全保證。（彭博資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲領袖正抓緊美國總統川普的承諾，積極規劃烏克蘭的戰後安全藍圖。其中，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）提出了一項大膽方案：給予烏克蘭一份「類北約」（NATO-like） 的集體防禦條款，承諾若烏克蘭再遭俄羅斯攻擊，盟國將在24小時內決定是否提供軍事支援。

根據《彭博》報導，這份被稱為「輕量版北約」（NATO-light） 的方案，承認烏克蘭加入北約在現階段已不可能，但試圖提供次佳的集體協助機制。知情人士透露，該方案將要求與烏克蘭簽署了雙邊協議的國家，在基輔遇襲時，迅速磋商因應方案。

這些方案將包括提供烏克蘭快速且持續的防禦支持、經濟援助、強化其軍力，以及對俄羅斯實施制裁。義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）20日向媒體解釋，梅洛尼的想法是「由北約，或由個別國家，來確保對烏克蘭的保護」。

梅洛尼本人在18日的白宮峰會上，對川普成功促成各方討論此議題表示感謝。她說：「有些事正在改變，感謝你，也感謝烏克蘭人的英勇在戰場上取得的僵持局面。」

川普在會中也對梅洛尼這位長期盟友大加讚揚，稱她是一位「偉大的領袖與激勵人心者」。梅洛尼長期以來在川普與歐洲之間，扮演著「橋樑建造者」的角色，試圖在維持對基輔支持的同時，將川普留在盟友陣營中。

報導指出，儘管此方案的細節仍在討論中，且尚不清楚是否涉及歐洲各國直接派兵，但梅洛尼的倡議，已為烏克蘭戰後安全的具體樣貌，提供了一個清晰且強而有力的選項。

