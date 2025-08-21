明年國防預算納防衛靭性軍購項目 國防部證實草案已送行政院審查中

明年度的國防特別預算共編列1868億元，比今年增加959億元，其中新式戰機採購399億元、海空戰力提升計畫採購293億元，此外，明年度編列特別預算為1176億元。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於總經費上看7000億元新的軍購特別預算，國防部主計局長謝其賢今天在行政院會後記者會證實， 防衛韌性特別條例已於8月8日送到行政院審查，國防預算明年也編入防衛韌性特別預算，至於編列多少經費他並不願意說明，僅表示防衛韌性與國土安全韌性共編列1100億元。

明年度的國防特別預算共編列1868億元，比今年增加959億元，其中新式戰機採購399億元、海空戰力提升計畫採購293億元，此外，明年度編列特別預算為1176億元。

請繼續往下閱讀...

對於1176億元的特別預算，謝其賢表示，包含3個特別預算，一是海巡署的特別預算76億元，剩下的1100億元為國防部所編特別預算，包含兩案，一為國土安全韌性特別預算，另一是防衛韌性特別預算。防衛韌性特別條例在8月8日送達行政院，現正在審查中。

對於防衛韌性特別條例是否外界說的軍購特別條例？謝其賢證實，條例名稱是防衛韌性特別條例，至於各年分年編列的額度，因為目前還在行政院審查中，所以有關明年度詳細編列情形，必須等到行政院審定後，會在適當時機會對外界說明。

對於防衛韌性採購內容，據了解，各軍種提出的採購需求已大致底定，陸軍計畫採購M109A7「帕拉丁」自走砲、增購海馬士多管火箭等裝備，海空軍將增購拖式２Ｂ、標槍、愛國者及ＮＡＳＡＭＳ等飛彈系統。此外，建構無人機及反無人機戰力也是重點發展方向。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法