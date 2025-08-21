明年度國防支出9495億創新高 揭仲：結構失衡 軍備恐無足夠維保預算

行政院長卓榮泰今天親自出席院會後記者會說明2026年總預算案，其中國防支出整體金額直衝9495億元，占GDP約3.32%。（記者劉信德攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕行政院會今拍板明年度中央政府歲出共編列3兆350億元。其中國防支出整體金額直衝9495億元，占GDP約3.32%。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，明年度武器採購預算與作業維持費比例達1.75比1歷年新高，恐怕會出現沒有足夠預算維持裝備維保。

本次115年度「總體國防支出」，除國防部年度預算5614億元、國防部特別預算1868億元，與基金支出654億元等三大「核心國防支出」共8136億元外；行政院也首度參酌北約標準，將輔導會1064億及海巡署295億，共1359億「衍生性國防支出」納入。

但揭仲說，若按往年標準，115年度「核心國防支出」約8136億元，占GDP預估值28.6兆元的比例約2.84％。

揭仲提醒，雖然明年度「核心國防支出」來到8136億，比114年度相同標準的6470億，大幅增加1666億，增幅達26％，但國防支出結構失衡的情形，卻也比往年嚴重。因為明年度國防支出用於武器採購與研發的金額，包括軍事投資預算1616億與特別預算1868億，合計3484億；但用於人員訓練、燃料採購與武器裝備維修保養的作業維持預算，卻因為難以獲得特別預算的挹注，使其金額成長趕不上武器採購與研發的幅度，僅為1990億。

揭仲解釋，一般而言，武器採購與研發支出與「作業維持」支出，最好能維持1:1，以確保所獲得的武器裝備有合格的人員操作、有足夠的燃料來運作，和獲得必要的保養維護。然而，國軍武器採購研發支出，與作業維持支出之間的比例，近年卻出現失衡徵兆，112年度是1.58比1，113年度1.72比1，114年度略降為1.59比1，115年度可能增為1.75比1新高。

揭仲也指出，明年度國防部「人員維持」費2008億比114年度多192億，顯示國防預算應該只有將今年3月賴清德總統親自宣布的調薪方案編入，未將立法院今年6月三讀通過之《軍人待遇條例》明定志願役加給改為3萬元等內容納入，因為新修正通過的《軍人待遇條例》，所需新增預算近300億元。

揭仲擔心，這可能會替後續立法院的預算審查過程帶來變數，因為行政院若不願承諾在115年立刻提出「追加預算」，以符合新修正《軍人待遇條例》的調薪要求，則在野黨不排除會要求將總預算退回重編。

