打155公厘榴彈砲不用自走砲、牽引砲 烏軍用無人機「投」給你看

烏軍內部流出的照片顯示，其大型的四軸無人機已經可以掛載一枚重量超過30公斤的155公厘榴彈砲，飛到目標上空投放，實施「精準打擊」。（取自X帳號 @NijhuisClaretta）

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭在俄烏戰場中以無人機「小剋大」的戰果有目共睹，從純粹的空中監偵到自殺攻擊，甚至讓無人機投放無人機，各項戰術屢創不對稱作戰的新紀錄，不過，由於烏軍多半採用尺寸較小的機型，在酬載能力上就相對受限；近日卻有照片顯示，烏軍已用四軸無人機掛起155公厘榴彈砲，讓這又大又重的殺器「精準投放」，在社群上引發討論。

在社群媒體上流傳的這張照片雖未註明出處，但可見身著烏軍迷彩服的兩位士兵，和照片中的巨型四軸無人機合影，但神奇的是，這架無人機機腹竟僅以兩條綁帶，就掛載一枚重達3、40公斤的155公厘榴彈砲，而非以常見的牽引砲、自走砲等裝備發射，在軍事迷間引發討論。

而在155公厘榴彈砲上機之前，烏軍便已常態運用空中無人機系統，執行空中監視、偵察、攻擊等任務，而在攻擊部分就經常操作攜掛炸彈的多軸無人機，在敵目標上方投放打擊；此外，烏軍近年也發展出無人機帶無人機的子母機戰術，將這類儎台的作戰效益加乘，創造出更有殺傷力的不對作戰。

烏軍近年的無人機戰術從空中監偵到子母機部署，在相關系統的運用已涵蓋各作戰領域。圖為一架烏軍第414獨立無人機系統旅的六軸無人機，掛載三枚炸彈準備升空。（烏克蘭武裝部隊無人系統部隊官方Facebook）

烏克蘭政府官媒《UNITED24》11日報導指出，德國萊茵金屬公司執行長派培格（Armin Papperger）日前在第二季財報會議上透露，該集團未來會將烏國境內生產的155公厘榴彈砲年產量，從現有的15萬枚提升到30萬枚，報導認為，這有助降低其對西方國家依賴，進一步提高後勤韌性。

儘管無人機加榴彈砲的火力組合仍屬少見，但隨著彈藥產能擴充，對於這樣的實驗性戰術而言有望成為利多，讓烏軍的不對稱戰力有更多元的進化。

