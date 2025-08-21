美步兵觀瞄、通信裝備都要電池 美開發「小型戰術通用電池」帶著走

美陸軍開發推動「小型戰術通用電池」，整合電池規格，使士兵方便攜帶。（圖取自C5ISR中心）

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國陸軍18日表示，正與國防部作戰能源創新局 （OSD）及多個單位合作，推動「小型戰術通用電池」（STUB）研發計畫，整合不同規格電池，並發展不同尺寸的通用電池，進而拓展後勤整合彈性，滿足步兵操作觀瞄、通信與先進數位化設備的能源需求。

主導STUB計畫的美國陸軍「作戰能力發展指揮部」（DEVCOM）C5ISR中心指出，美軍步兵目前習慣同時攜帶並操作至少5種不同設備，但這些設備使用的電池規格不一，必須攜帶不同的備用電池與充電裝備，增加額外重量與操作負擔。

對此，該中心已著手與軍備中心、陸軍研究實驗室（ARL）及步兵個裝中心（Soldier Center）合作，結合先進技術、研發經驗與實務操作需求，並頒布 文件制定通用電池規格，設立網站讓廠商、不同單位與士兵交流與回饋經驗，以便廠商獲得相關資訊，讓新研發與生產的裝備，能採用共通規格電池與充電介面。

C5ISR中心表示，目前針對手持小型裝備開發的STUB計畫首批電池，已開始運用於GPS與無線電通訊系統，接下來將擴大整合其他裝備，以及頭盔配備的夜視鏡、輕兵器的觀瞄設備；未來將發展8種不同尺寸與儲電量的電池，讓官兵依據任務與裝備需求選擇，在確保單兵裝備供電需求同時，提升後勤便利性。士兵只需要計算攜帶電池數量，而毋需考量種類、規格。

美國陸軍說，STUB計畫將改變仰賴補給確保能源供應的現行做法，目標是讓部隊能在前線自行充電、降低後勤負擔。C5ISR中心目前也著手研發武器供電示範系統（PWD），可望整合更多裝備，甚至反無人機系統，進而提升續戰能力、滿足高科技裝備與長期作戰需求。

圖為美陸軍開發推動的「小型戰術通用電池」可插入任何插槽供電。（圖取自C5ISR中心）

