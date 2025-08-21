軍武圖輯》新拖式2B飛彈「天馬操演」實射頂攻 明國防預算續購新武器

「直攻」的拖式-2A飛彈命中標靶並爆炸。（圖：軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕行政院今天公布115年度中央政府總預算規劃，其中國防支出將提高至9495億元，並持續執行各項軍購案。我國近兩年籌購的新款拖式2B飛彈車，也在全台各部隊逐漸形成戰力，北、中、南各作戰區的反裝甲部隊近日依序在「天馬操演」中完成實彈射擊，系列圖中可見「頂攻」彈藥在靶上爆炸，這可不是脫靶喔。

為提升反裝甲武器訓練成效，第3、4、5作戰區所屬反裝甲部隊近期完成「天馬操演」。陸軍機步234旅、裝甲586旅昨日在台中大甲溪北岸實施「天馬操演」，射擊拖式飛彈（TOW），陸軍司令呂坤修上將也親赴現場視導新式武器射擊。第5作戰區、十軍團表示，此次訓場規劃考量部隊駐地位置、場地安全及地區民情等重點，以實地、實裝、實兵之模擬實戰射擊方式，使官兵更加熟悉射擊流程及操作要領，強化部隊整體作戰能力。

「頂攻」的拖式-2B飛彈在標靶正上方爆炸。（圖：軍聞社提供）

此次「天馬操演」陸軍同時射擊了舊式的拖式2A飛彈及新式的拖式2B飛彈，從軍媒公佈畫面可見，拖式2A飛彈直攻命中標靶，並爆炸產生火光及煙塵；而另一方面，第5作戰區陸續新接裝的拖式2B飛彈車，也在甲南海灘中實射，從照片中可見，新式飛彈在標靶正上方爆炸，產生完整的火球，這不是脫靶，而是拖式2B飛彈的「頂攻」性能，以攻擊車輛、掩體相對脆弱的頂部；在本次操演中即可一次看出2款彈種的差異。

拖式2B飛彈車是我國近兩年率先採購的新式裝備之一，我國一共向美國採購1700枚拖式-2B RF飛彈，已依計畫運交台灣。拖式-2B飛彈為「無線射頻導引」（RF）構型，可避開障礙物進行攻擊，該飛彈除了射程可達4500公尺外，也具備「頂攻」機制，這在本次操演中明顯可見。

為持續因應敵情威脅，國防部將計畫編列更多預算採購多項新式裝備。在行政院今日公布的中央政府總預算規劃中，國防支出將提高至9495億元，佔年GDP 3.32％。

陸軍第十軍團昨日在台中甲南的戰術位置實施拖式飛彈射擊，飛彈車正移動至射擊位置。（圖：軍聞社提供）

我國持續編預算採購新裝備。陸軍第十軍團昨日也在台中甲南的戰術位置實施拖式飛彈射擊。（圖：軍聞社提供）

