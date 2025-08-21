史上最高！明年國防預算達GDP4％ 王定宇：含軍人加薪、增彈藥庫存

民進黨資深國防立委王定宇今（21）日說，明年國防預算採日本及北約計算方式，創下台灣史上最高紀錄，其中含軍人加薪及彈藥儲備量增加，是因應中國對台威脅加劇措施，尤其灰色地帶襲擾增加，也將海巡計入國防預算，盼能屏棄黨派色彩、理性審查。。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院會拍板通過明年度國防預算支出將採北約計算方式，達9495億、佔GDP3.32%，民進黨資深國防立委王定宇今（21）日說，明年國防預算採日本及北約計算方式，創下台灣史上最高紀錄，其中含軍人加薪及彈藥儲備量增加，是因應中國對台威脅加劇措施，尤其灰色地帶襲擾增加，也將海巡計入國防預算，盼能屏棄黨派色彩、理性審查。

王定宇說，明年度國防預算金額已創新高，若依日本及北約計算方式，總額度達9千多億元；即便扣除退伍軍人退休金1千億餘，仍達8千億元以上，寫下台灣國防預算史上最高紀錄。他強調，這是因應中國對台威脅日益加劇，不論灰色地帶施壓或周邊軍事活動，都對台灣安全及民主體制帶來重大挑戰。

請繼續往下閱讀...

王定宇指出，明年度國防預算有幾個特色：首先，為因應中國對台灰色地帶襲擾加劇，已依北約及日本計算方式，將海巡預算納入國防支出，並計入退役官兵的退撫金額，總額將超過9千億；但退撫支出無法實質提升戰力，即使不計入，仍有逾8千億。他說，今年編列增加了192億元作為國軍加薪，各式彈藥儲備預算也同步提升，展現因應敵情的決心。

王定宇也指出，去年度國防預算審查，拖延至今年一月才通過，其間藍白陣營無理刪減、凍結，引發美歐盟友關切及國內人民憤怒，「大罷免運動中，其實就有一部分來自於人民對藍白隨意刪減國防預算的擔憂」。王定宇呼籲，今年審查應以國家安全為優先，不分黨派色彩給予國軍最大支持。

王定宇並透露，今年9、10月間，行政部門將提出「國防戰力提升特別條例草案」，規劃維持七年期，投入防空力量、不對稱戰力建構，以及國內兵工產業鏈整合，推動合作生產各式彈藥、飛彈，並建構新一代感知系統，導入AI以提前掌握敵情威脅。他估計，特別預算納入後，台灣國防支出占GDP比將達約4％，不僅符合盟友期待，更能實質強化國防戰力。

王定宇強調，所有國防預算將在國防委員會嚴格審查把關，希望屏棄黨派爭執，共同建構安全穩固的台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法