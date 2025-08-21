明年度國防預算支出創歷史新高！林憶君：全力支持

行政院會通過明年度國防預算支出將採北約計算方式，達9495億、佔GDP3.32%。民眾黨立委林憶君今日表示，對於捍衛台灣的國防預算絕對全力支持，但希望每一分錢都是用在刀口上，圖為空軍愛國者防空飛彈車在今年漢光演習期間，進駐松山機場東面的觀山河濱公園，防範解放軍意圖進犯我重要設施。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院會拍板通過明年度國防預算支出將採北約計算方式，達9495億、佔GDP3.32%。民眾黨立委林憶君今日表示，對於捍衛台灣的國防預算絕對全力支持，但希望每一分錢都是用在刀口上，絕對不允許浮濫編列、浪費民脂民膏。

林憶君表示，絕對支持提升國防韌性，但預算應透明且有其效益編列，不應為了提升國防預算占比而壓縮醫療、教育等必要民生的預算。但據了解，國防部針對明年立法通過的「軍人待遇調整」法定預算支出，竟然一毛未編，行政院竟然帶頭違法。

林憶君指出，行政院通過的國防預算合共9495億元，更較今年增加1,768億元，成長幅度顯著，GDP占比直接拉高到3.32%，超過過去平均2%至2.5%的水準，外界多少會質疑「軍事化過頭」，但兩岸關係緊張之際，為因應國際情勢與區域威脅，台灣確實有其提升國防能力的必要性，面對區域安全情勢嚴峻，國防預算逐年調升也是必要趨勢，但需要審視是否會壓縮到醫療、教育等其他必要民生預算。

林憶君認為，建軍備戰應該根據實際面對的威脅檢視所需要採購的裝備，以及部隊如何編制、訓練，而不是用「耍嘴皮」的方式「重新定義」國防預算，將更多預算科目納入計算，就只是為了應付達到GDP 3%的期待，實際上內容是「換湯不換藥」。

「國防預算是否會刪除或凍結，仍需待審視完整預算書內容後再與黨團討論，民眾黨仍會秉持理性、務實的態度審視每一筆預算。」林憶君呼籲，盼屆時賴政府不要企圖又想利用抗中保台的芒果乾、用國安問題來掩蓋預算編列的本質問題，企圖對在野黨亂貼標籤，把依法監督預算的職責扭曲、醜化、甚至抹紅成為中共同路人。

林憶君續指，行政院重新定義國防預算的計算方式不是不行，但對軍隊的實質戰力顯然毫無助益；面對中共的文攻武嚇，行政院在核定預算時，除了應該給國軍部隊更好的裝備和訓練外，對於軍人待遇更是應該要給國軍應該的福利，讓國軍願意真心用生命捍衛國家，才能有效嚇阻中共，真正守護台灣的民主。

最後，林憶君強調，她將持續關注相關國防預算並嚴格把關，確保每一分國防經費都能用在刀口上，以真正提升台灣安全，而不是淪為債務黑洞。民眾黨自始至終都支持國防自主，支持提升國軍戰力；但支持國軍預算，不代表對所有預算編列都一定要無條件全盤接受。

