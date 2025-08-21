欲大推國產計畫 印度空軍砸74億買97架新型「光輝」Mk 1A戰機

印度空軍將投資74億美元採購97架「光輝」MK 1A戰機，以推展國防自主政策。（圖片取自@VivekSi85847001的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／台北報導〕印度持續推展其國產裝備的國防政策，在拒絕美國F-35戰機、有意與俄國合作Su-57之際，印度空軍將斥資74億美元（約2220億新台幣），採購97架的國產「光輝」（Tejas） Mark 1A 戰鬥機，以加強印度的本土國防製造基礎，並擴大其戰鬥機機隊，這也將使得印度規劃的「光輝」總機隊達到180架。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，印度政府已批准為印度空軍（IAF）購買97架「光輝」Mark 1A 戰機，預估總金額達74億美元；印度國防部表示，此次訂單加上2021年批准的83架「光輝」Mark 1A 戰機，使印度戰鬥機總數達到180架，這些戰機將逐步取代在印度空軍服役數十年的老舊蘇聯Mig-21機隊。

印度總理莫迪在上週同乘一架光輝戰鬥機進行了一次飛行，以強調了他個人對該計劃的支持，同時稱讚該計劃是印度日益增強航空能力的象徵。報導也引述國防官員指出，「新飛機將超過65%的零件來自本土」，這凸顯該計畫在推進印度工業發展方面所扮演的角色；該訂單預計將有數百家中小型國防製造業受惠。

「光輝」Mark 1A是Mark 1型號的最新升級版，據稱其採用了先進的航空電子設備和雷達系統，與先前交付給印度空軍的40架輕型戰鬥機相比有了明顯的改進。

