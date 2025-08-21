國軍官兵都加薪了 副部長柏鴻輝：小心詐騙找上門 做好財務規劃

國防部今日辦理114年度理財知識暨金融防詐教育講座，由副部長柏鴻輝（左）主持，期望強化國軍各級幹部理財規劃及防範詐騙警覺。此次講座特別邀請金融研究院外聘講師張家瑋（右）授課。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府核定國軍調整薪資結構丶提高志願役加給額度，並調增多項加給，每位官兵口袋都麥克麥克，國防部副部長柏鴻輝今天指出，因應近年軍公教加薪政策，國軍每位官兵的所得皆有顯著提升；國軍各級幹部更有責任協助部屬做好理財規劃，以及防範遭詐騙情事發生，減少潛在的財務風險。

國防部今日於博愛營區辦理114年度理財知識暨金融防詐教育講座，由副部長柏鴻輝主持，期望強化國軍各級幹部理財規劃及防範詐騙警覺。此次講座特別邀請金融研究院外聘講師張家瑋授課，以「財務規劃策略」為主題，希望讓各級幹部在每日做出關鍵決策、承擔責任之餘，更需要有「前瞻的財務思維」，針對資產做出穩健且長遠的規劃。

柏鴻輝致詞時表示，因應近年軍公教加薪政策，國軍每位官兵的所得皆有顯著提升；換言之，在場參與講座的幹部，更有責任協助部屬做好理財規劃，以及防範遭詐騙情事發生，減少潛在的財務風險。

他指出，希望透過課程，讓大家重新審視自身的財務策略，不論是資產配置或是未來的退位、退休規劃，都能以正確的心態去理解、規劃與實踐，藉由適切的理財管道，達成收支平衡，進而穩健成長。

最後，柏鴻輝也提醒與會同仁，應該在生活與理財間保持良好平衡，並多利用休假時間與家人相處，創造「千金難買」的美好回憶。

張家瑋講師授課，以「財務規劃策略」為主題。（圖：軍聞社提供）

