【影】禍不單行 美海軍、馬空軍接連摔掉F/A-18戰機幸無人傷亡

皇家馬來西亞空軍21日失事的F/A-18D雙座大黃蜂戰機（見圖），今年5月才在蘭卡威航展開幕式中大秀特技。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕作為美國海軍艦載機主力之一，F/A-18「大黃蜂」系列戰機上承F-14「雄貓」、下接F-35「閃電II式」，近二十年來為美軍海外部署貢獻良多，不過，隨著現役機隊進入中壽期，事故頻次也逐漸升高，引發討論。而在過去兩天，美國海軍、皇家馬來西亞空軍就先後摔掉了一架超級大黃蜂和大黃蜂戰機，所幸飛行員皆彈射成功，無人傷亡。

美國國防部《星條旗報》（Stars and Stripes）當地時間20日報導，一架自美東維吉尼亞州奧西納海軍航空站（NAS Oceana）起飛的F/A-18E戰機，飛行員因故彈射逃生；事後，英國彈射椅廠商馬丁貝克（Martin Baker）也證實此事，確認飛官安全無虞。但報導指出，這趟「例行飛訓」任務（routine training flight）中為何變成事故，目前仍在調查中。

英國馬丁貝克公司21日證實，美國海軍20日一架單座超級大黃蜂戰機因故墜海，飛行員成功彈射逃生。（馬丁貝克官方X帳號）

無獨有偶，皇家馬來西亞空軍（RMAF）21日晚間證實，一架雙座型的F/A-18D「大黃蜂」戰機，晚間9點左右在蘇丹哈芝阿末沙機場（Lapangan Terbang Sultan Haji Ahmad Shah）遭遇不明技術故障；從民眾現場拍攝的畫面可見，該機當時正以最大推力準備起飛，但發動機在離地後不久便爆炸，迫使飛行員直接彈射逃生，所幸也未造成傷亡。

Seperti sahabat kabor, santai aset pertahanan kita tak perlu tambah.. kereta menteri je kena up to date betui kan? @goonstac @Marchfoward pic.twitter.com/K670bbQqwp — Datuk Pengelola Bijaya Diraja （@OnePolar） August 21, 2025

儘管上述兩件事故機型不同，但皆屬波音「大黃蜂」系列戰機成員。根據「航空安全網」（Aviation Safety Network）公開資訊，美國海軍今（2025）年以來已摔掉5架超級大黃蜂戰機，1架EA-18G「咆嘯者」電戰機；馬國的大黃蜂戰機，則是時隔22年再度發生事故。

圖為美國海軍的F/A-18E單座型「超級大黃蜂」戰機，與20日的事故機同屬第83打擊戰鬥機中隊（VFA 83）。（美軍DVIDS網站）

