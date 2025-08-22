美陸軍徵求無人載具系統先進技術 明訂8大能力主導未來戰場

圖為澳洲陸軍今年3月在美軍主辦的「聚合計畫」（PC-C5）中，實操陸基無人系統（GUS）執行巡邏任務，驗證人機協同作戰效率。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍18日發布資訊需求公告，預計花約2周時間向外尋求解決方案，期望在美國五角大廈的全力支持下，大幅提升美軍現有無人載具系統戰力運用，強化戰場機動、任務指揮、情監偵等8大重點任務能力，創造技術領先優勢，以肆應未來高強度戰場威脅。

這項徵求公告出現在18日的美國政府採購網（SAM.gov），美國陸軍未來司令部（Future Command）的《解決方案》（Call for Solution）資訊徵求書中開宗明義寫道，自該日起到下（9）月5日內，將廣納美國軍工界的無人系統技術方案，藉此強化部隊在「陸－空濱海」（Air-Ground Littoral）領域，即近海以上數百公尺作戰空間中的無人機任務能力。

美國陸軍未來司令部18日發布提案徵求書，將在未來2周內廣納美國軍工界技術方案，展開「陸－空濱海」領域的新型態作戰模式驗證。（擷自SAM.gov）

值得一提的是，該需求書還明訂無人系統任務能力指標，包含移動暨機動（Movement & Maneuver）、任務指揮（Mission Command）、情報（Intelligence）、偵察與目獲（Reconaissance & Target Acquisition）、打擊火力（Fires）、自主運行（Sustainment）、防護（Protection）、資訊（Inforamtion）共8項，確保無人系統與現在兵力的整合能得到最大發揮。

該公告指出，這項方案預劃明（2026）年起由美陸軍第4步兵師（4th Infantry Division）展開先導測試，未來將擴大運用小型無人機（sUAS）、無人地面載具（UGV）等自主任務平臺，在「陸－空濱海」建構低成本、高效益的作戰環境；此外，相關方案還須可整合研發中的次世代指管系統（Next Generation Control and Command, NGC2），強化部隊攻守、機動和態勢感知等戰力。

