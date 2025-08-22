直搗俄羅斯心臟 烏「紅鶴」飛彈射程三千公里 計畫年產量2555枚

烏克蘭國產的「紅鶴」遠程巡弋飛彈進入生產階段，其製造商表示，目前每天就能製造1枚飛彈，並計畫在10月提高到至少一天7枚。（圖取自X@sentdefender）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭國產的「紅鶴」（Flamingo）遠程巡弋飛彈進入生產階段，射程高達3000公里，足以深入打擊俄羅斯腹地。其製造商表示，目前每天就能製造1枚飛彈，並計畫在10月提高到至少一天7枚，如此一整年就能生產約2555枚。

軍聞網站「The Warzone」報導，烏克蘭總統則倫斯基20日提到該枚飛彈，並稱讚其性能。其飛彈製造商「火力點」（Fire Point）表示，目前每天大約生產1枚「紅鶴」飛彈，並計劃在10月份提高到至少7枚。每天7枚飛彈相當於每年生產2555枚；另外據報道，由於第一批生產飛彈發生了一些問題，導致其顏色變成了粉紅色，因此得名「紅鶴」。

根據美聯社獲得參訪許可所發布的圖像，也證實「紅鶴」是一款大型飛彈，其彈頭成尖端狀，可能代表該飛彈目的在穿透更堅硬目標。

Additional details have been released about Ukraine’s new domestically-produced long-range cruise missile, dubbed the FP-5 “Flamingo” which is manufactured by Fire Point. According to an interview with Chief Technical Officer Iryna Terekh, the “Flamingo” has entered serial… pic.twitter.com/2D5GisrmFP — OSINTdefender （@sentdefender） August 21, 2025

總統澤倫斯基去年11月即宣布，烏克蘭已生產了首批100枚飛彈。自此之後，烏克蘭持續擴大國內武器產能。澤倫斯基今年4月16日表示，前線上使用的武器，現已有超過40%為烏克蘭製造，其中包括超過95%的無人機。

而「火力點」公司則是2022年俄烏戰爭後才成立的新創公司，除了「紅鶴」飛彈，該公司也生產「FP-1」遠程自殺無人機，最大航程為1600公里，可搭載60公斤武器，目前「FP-1」已占打擊俄羅斯境內目標的60%比例。其每天能生產約100架，成本僅約5.5萬美元（約新台幣168萬）。

圖為「紅鶴」飛彈製造商生產的「FP-1」遠程自殺無人機，目前「FP-1」已占打擊俄羅斯境內目標的60%比例。（圖取自X@bayraktar_1love）

