ISIS高級成員被斃又一樁 敘利亞證實美軍在境內展開行動

美軍近期在敘利亞境內展開行動，擊斃一名伊斯蘭國（ISIS）領導備人。圖為美軍在敘利亞演習。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕敘利亞新政府建立後，美軍雖然已從敘利亞的3座反恐基地撤離，僅剩千人和一個基地。但近期路透社和敘利亞國家電視台指出，美軍在敘利亞境內展開行動，擊斃一名伊斯蘭國（ISIS）領導階層，顯示美軍在敘利亞境內仍有餘力處理恐怖組織。

星條旗報、路透社報導，由美國領導的反聖戰組織聯盟近期在敘利亞西北部伊德利卜省阿特梅（Atmeh）鎮展開行動，擊斃ISIS備選領導人薩拉赫·努曼（Salah Numan），其妻子也被逮捕。

請繼續往下閱讀...

報導指出，得益於伊拉克情報，行動才能成功。敘利亞當地部隊在目標附近設置警戒線，實際突襲由美軍實施，並有直升機和無人機提供空中掩護。

此外，五角大廈在今年7月表示，美軍部隊在阿勒頗（Aleppo）省進行了一次突襲，擊斃了一名ISIS高級領導人及其兩名成年兒子。

多年來，伊德利卜省一直是ISIS高級人物的藏身之處。美軍於2019年在伊德利卜省巴里沙村（Barisha）擊斃了ISIS領導人阿布‧巴克爾‧巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），並於2022年在阿特梅鎮擊斃了他的繼任者阿布‧易卜拉欣‧哈希米‧庫萊希（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法