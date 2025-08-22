俄烏戰爭使美國耗300萬枚砲彈 美陸軍加蓋產線可月產10萬枚

美國陸軍近期批准捷克投資設廠加蓋155公厘彈藥工廠，使目前每月4萬枚砲彈產量，提升至2026年中的10萬枚。圖為美國賓州一處陸軍工廠的員工正在產製砲彈。（彭博社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏、中東戰爭快速消耗美國等西方國家聯盟彈藥庫存，為此美國陸軍已批准加蓋155公厘彈藥工廠，並探索各式方法加速生產線進度，使目前每月4萬枚砲彈產量，提升至2026年中的10萬枚。

星條旗報報導，捷克以其國內軍工巨頭捷克斯洛伐克集團 （CSG）投資美國方案，使其子公司MSM在美投資建設155公厘砲彈工廠，已於20獲美國陸軍批准同意，並簽署價值6.35億美元（約新台幣194.2億）的合約，在愛荷華州建立新進砲兵園區。

報導指出，該設施將於2029年8月完工，將依靠AI機器人技術來運送、組裝和包裝155公厘彈藥。美國陸軍7月曾指出期月產量為4萬發，目標是10提升到月產量10萬發，但後來這一目標被推遲到2026年中。

美國國務院3月則曾表示，自俄烏戰爭以來，已向烏克蘭援助超過300萬枚155公厘彈藥。

美國陸軍並表示，陸軍生產的彈藥也將為各軍種及盟友國家提供。本次捷克投資設廠方案，已是今年第二個設廠合約。

