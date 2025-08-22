共軍閱兵新裝備又一款 高速直升機外型似美「未來攻擊偵察機計畫」

圖為中國流傳於社群平台的新型直升機，外型與塞考斯基公司的「S-97」非常相似。（圖取自X@sugar_wsnbn）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國人民解放軍即將在9月3日舉行閱兵，預備亮相多款新式裝備，截至目前已多數曝光。繼一款模仿美國V-22「魚鷹」傾轉旋翼機的新型直升機在近期亮相後，社群再度發現一款新式直升機，其外型激似美國「未來攻擊偵察機計畫」（FARA）中，塞考斯基公司的「S-97」突擊者式高速直升機。

軍聞網站「Defnece Blog」報導，據中國社群的說法，這段影片最早是今年4月發布在抖音上，但直到最近才引起廣泛關注。

請繼續往下閱讀...

這架直升機的型號尚不明確，只說這是「未來高速直升機」，但從外型推測，新直升機顯然與美國S-97高度相似，均是採用同軸雙旋翼系統，尾部加上推進式螺旋槳。由於同軸雙旋翼可以抵消旋轉造成的反向扭矩，所以也就不需要傳統直升機的尾旋翼；取而代之的是推進螺旋槳，速度與靈活性比傳統直升機更佳。

目前該機仍處於測試階段，分析人士指出，複製機身設計並不能保證也能複製性能，因為關鍵在於推進系統、航電設備以及飛控系統，中國在這些領域仍面臨技術障礙。

「The Warzone」報導，S-97「突擊者式」先前在試飛過程中，已達到大約400公里/小時的速度，不過美國陸軍最終選擇傾轉旋翼機的貝爾公司V-280，因為速度比S-97更快，未來能取代陸軍現役的AH-64型直升機，以及已除役的OH-58D型奇歐瓦戰士式戰搜直升機。但這也不代表該概念已完全失敗，中國顯然認為有探索價值。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法