中國央視再點名我資通電軍 稱查獲網攻平台對其發動認知戰

中國央視21日在最新一期軍事節目中指出，我國「資通電軍」近年來不斷對中國及港澳地區進行網攻，相關人員將「依法終身追責」。（擷自中國央視「礪劍」軍事專題節目）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕大陸近期不斷點名台灣資通電軍對陸方網攻，繼6月5日廣州公安公布號稱20多名資通電軍人員個資、指其對陸網攻後，央視新聞客戶端22日稱，近年大陸國家安全機關查獲台灣「資通電軍」在用的數十個網攻平台，「將依據有關規定，對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

中國中央電視台（下簡稱央視）21日發布最新一期「礪劍」軍事專題節目指稱，我國國防部資通電軍是「由台獨勢力豢養的臭名昭著的網軍」，近年已偽裝成多個駭客組織，透過漏洞掃描、密碼爆破、釣魚郵件攻擊等網攻手法，試圖竊取機敏資訊和重要情資，性質極其惡劣。

請繼續往下閱讀...

該節目引述中國國家電腦病毒應急處理中心高級工程師杜振華說法，稱2017年成立的「資通電軍」是民進黨當局成立的「第四兵種」，藉由統籌國軍、政府及民間的網路技術力量，針對中國內陸、港澳地區長期實施網路攻擊及滲透。

圖為國防部資通電軍揭牌儀式。（本報資料照，軍聞社提供）

此外，杜振華還宣稱資通電軍「配合美國的反華勢力，對我國發動輿論戰、認知戰」，試圖挑起族群分裂、對立，達到擾亂社會秩序，阻撓國家統一的目的。對此，該節目另指出，中國國安機關已查獲資通電軍使用的數十個網攻平台，後續將依規定，「對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

而在此前，中國曾在6月以「蚍蜉撼樹」為題，宣布對我國資通電軍20人進行通緝，除公開我國高階將領個資、身分證字號及戶籍地址，更藉由懸賞加大宣示力度。當時資通電軍指揮部回應，中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，更指出中共才是全球網路世界的共同威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法