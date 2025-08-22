自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

三軍聯訓基地火力全開！OH-58D機砲轟鳴 黑鷹直升機模擬戰場掃蕩

2025/08/22 11:33

三軍聯訓基地火力全開。（記者蔡宗憲攝）三軍聯訓基地火力全開。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地熱浪滾滾，陸軍航空第601旅今展開例行射擊訓練，機槍聲響徹雲霄，猶如雷霆萬鈞，模擬實戰中對地壓制場景，令人血脈賁張。

一早OH-58D戰搜直升機率先登場，機上搭載的20機砲火力全開，瞄準靶區進行連續射擊，爆炸聲震耳欲聾，地面靶標瞬間灰飛煙滅。隨後，UH-60M黑鷹直升機低空掠過，機身兩側50機槍噴吐火舌，模擬對敵陣地進行火力壓制，展現高度機動性與精準打擊能力。地勤人員則以純熟技術，迅速完成「熱加油」與彈藥補給，確保戰力無縫銜接。

軍方表示，訓練旨在提升飛行員實戰射擊技能與部隊協同作戰能力，強化面對多變戰場的應變力。OH-58D的機砲射擊與黑鷹的機槍掃蕩，模擬台海作戰環境下對地支援任務，確保陸航能在關鍵時刻發揮致命一擊。現場軍事迷直呼過癮，讚嘆國軍戰力「硬到不行」。

OH-58D戰搜直升機率先登場，機上搭載的20機砲火力全開 。（記者蔡宗憲攝）OH-58D戰搜直升機率先登場，機上搭載的20機砲火力全開 。（記者蔡宗憲攝）

UH-60M黑鷹直升機低空掠過。（記者蔡宗憲攝）UH-60M黑鷹直升機低空掠過。（記者蔡宗憲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中