限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
三軍聯訓基地火力全開！OH-58D機砲轟鳴 黑鷹直升機模擬戰場掃蕩
三軍聯訓基地火力全開。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地熱浪滾滾，陸軍航空第601旅今展開例行射擊訓練，機槍聲響徹雲霄，猶如雷霆萬鈞，模擬實戰中對地壓制場景，令人血脈賁張。
一早OH-58D戰搜直升機率先登場，機上搭載的20機砲火力全開，瞄準靶區進行連續射擊，爆炸聲震耳欲聾，地面靶標瞬間灰飛煙滅。隨後，UH-60M黑鷹直升機低空掠過，機身兩側50機槍噴吐火舌，模擬對敵陣地進行火力壓制，展現高度機動性與精準打擊能力。地勤人員則以純熟技術，迅速完成「熱加油」與彈藥補給，確保戰力無縫銜接。
請繼續往下閱讀...
軍方表示，訓練旨在提升飛行員實戰射擊技能與部隊協同作戰能力，強化面對多變戰場的應變力。OH-58D的機砲射擊與黑鷹的機槍掃蕩，模擬台海作戰環境下對地支援任務，確保陸航能在關鍵時刻發揮致命一擊。現場軍事迷直呼過癮，讚嘆國軍戰力「硬到不行」。
OH-58D戰搜直升機率先登場，機上搭載的20機砲火力全開 。（記者蔡宗憲攝）
UH-60M黑鷹直升機低空掠過。（記者蔡宗憲攝）免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接