DARPA黑科技再+1！超逼真「戰場模擬器」讓美軍狂練功

美國國防高等計畫研究署（DARPA）公布的「數位射頻戰場模擬器」（DRBE）藝術概念圖。該系統旨在打造一個能逼真模擬雷達干擾與欺騙的「虛擬戰場」，以利美軍測試並改良新一代的電子作戰能力。（圖：DARPA）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制來自中國等對手的複雜電子戰威脅，美國國防高等計畫研究署（DARPA）宣布，已成功打造出全球規模最大、也最擬真的電子作戰測試設施，並計畫在今年稍晚，將其安裝於一處海軍實驗室。

根據美國軍聞網站《Defense News》報導，這套名為「數位射頻戰場模擬器」（Digital Radio Frequency Battlespace Emulator, DRBE）的系統，旨在為美軍提供一個能精準模擬雷達干擾、欺騙等真實電子戰效果的「虛擬戰場」。

解決測試困境 打造「可控的虛擬戰場」

計畫經理陶克-佩德雷蒂（Anna Tauke-Pedretti）在專訪中解釋，當前的電子戰模擬面臨兩大困境：實驗室的模擬不夠真實，而戶外實彈靶場則需求極高、測試既複雜又昂貴。

她表示：「我們能夠在更受控、更多變的情境下測試系統。我們可以選擇我們要對抗的目標，以及我們所處的環境樣貌，從而更佳地理解我們的系統在特定環境中的反應。」

DARPA目前的主要合作夥伴是美國海軍，但其他五角大廈機構也已對此展現高度興趣。陶克-佩德雷蒂總結，DRBE不僅是一個測試工具，更有潛力成為次世代國防科技的「戰略促成者」（strategic enabler）。

她說：「藉由推進即時模擬與運算的邊界，我們正為更智能、更快速、更具韌性的電子作戰系統，奠定基礎。」

