南海挑釁升級！中國「武裝快艇」進駐仁愛暗沙

菲律賓軍方20日直擊，中國海警在仁愛暗沙海域，出動了配備重型武器的快艇（紅圈處）。此舉被視為北京在南海升高衝突的最新一步。（圖：菲律賓武裝部隊）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海緊張情勢再度升高！繼上週在黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘） 發生撞船事件後，菲律賓軍方20日在其位於仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，菲稱「愛尤銀礁」，中方稱仁愛礁） 的前哨附近，首度觀測到中國海警派遣了多艘配備「架設式武器」的武裝快艇進行演習，此舉被視為北京在該爭議海域採取「強硬化」姿態的最新一步。

菲律賓軍方20日觀測到，11艘中國海警船隻集結在仁愛暗沙進行演習，其中包括多艘武裝快艇。（圖：菲律賓武裝部隊）

根據美國海軍學會新聞網 （USNI News） 報導，菲律賓武裝部隊 （AFP） 的海上偵察巡邏，於20日觀測到11艘中國海警的水上載具在仁愛礁演習，其中包括數艘配備武器的快艇與硬殼充氣艇。菲軍方特別指出，與過去相比，這些船隻「已升級配備了架設式武器」。馬尼拉釋出的影片更顯示，一艘中國快艇上裝備了重機槍，船上人員則身著迷彩服。

請繼續往下閱讀...

除了武裝快艇外，菲軍方同時也在該海域發現了中國的軍用無人機、海軍直升機，以及9艘海上民兵船隻。另有5艘中國海警的大型海警船，在現場演練發射水砲。

專門監測中國軍事活動的PLATracker組織共同創辦人路易斯 （Ben Lewis） 向USNI News分析，此次部署，是北京在上週黃岩島撞船事件後，全面強化其在南海強硬姿態的一部分。

路易斯表示，部署武裝快艇，並由解放軍的空中兵力支援，顯示北京意在「恫嚇馬尼拉，阻止其進一步嘗試進入該區域」。他警告，目前最大的問題在於，「在未來與菲律賓船隻的直接遭遇中，中國部隊的行為是否會升級，而這正是北京曾威脅要做的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法