蘇紫雲：軍人待遇已逐年調升 現實挑戰在於中央總預算規模較他國低

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院昨（22）日公布明年度中央政府總預算，未編列「志願役加給」齊頭式調至3萬元預算，引發在野黨抨擊「不幫軍人加薪」、外界亦有質疑人事與軍備預算互相排擠等不同意見。國防安全研究院學者蘇紫雲今（22）日受訪說，提高軍人待遇具備正當性且絕對必要，但關鍵問題在於台灣中央政府財政結構較為謹慎保守，總預算只佔GDP16%，遠低於多數民主國家，分母沒增加，軍事預算成長就會受限。

蘇紫雲說，參考其他國家作法，國防預算可分為「人員支出」、「作為支出」及「裝備投資」三等分，如果僅提高人員待遇，確實可能排擠到其他經費。不過最根本的挑戰，在於中央政府總預算規模偏小，目前僅占GDP約16%，遠低於多數民主國家30%左右的水準。

蘇紫雲強調，分母沒有增加，自然導致軍事預算成長受限。外界常憂慮軍費會排擠社福等支出，但事實上在去年中央政府總預算中，社福占比最高，其次是教育、經濟發展，國防則排在第四，顯示國防仍非優先順位，未來有必要與社會進一步溝通。

蘇紫雲指出，面對愈趨明顯的外部威脅，國防支出比例應該提升，同時更要講求效益。他建議，軍事預算不僅滿足防衛需求，也應帶動國內產業發展，形塑所謂「國防經濟」，讓經費投入既具正當性，也能創造經濟動能。

民進黨立委王定宇昨晚說，政府重視國軍福利，從總統蔡英文到總統賴清德已調薪6次，且是根據專業的調法，依照不同加給調薪逐年調高，最近一次是今年4月1日。他認為不應該齊頭式調到3萬元，否則國會片面加薪，除有不合憲疑慮外，利用政治操弄造成三軍統帥與部隊間的裂痕，是不安全也不負責任的做法。

蘇紫雲也對此表示認同，他提到，自2016年至今軍公教至少調薪4次，顯示執政者會在財政許可下逐年調整，這是「當家難」之下的平衡，他也認為軍薪調整應有專業區分，不能單純以齊頭式方式訂出固定數字。

蘇紫雲舉例，美軍二兵志願役的本俸為2100美元，折合約新台幣6萬3千元，不含駐地加給等額外補助。若以「大麥克指數」等購買力比較，美國2024年8月售價為5.69美元（約新台幣175元），台灣當時僅2.28美元（約新台幣70.3元，目前約81元），可作為調薪幅度參考。換言之，可以用台灣本俸與美軍基準比較，計算出調整空間，更具公平與正當性。

蘇紫雲強調，軍人待遇調整應兼顧國際比較與本國財政現實，國防預算不應被視為單純支出，而是國家安全與經濟的雙重投資。即便部分立委提案加薪本意良善，考量現實並非適當作法。

