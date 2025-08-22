正修科大拜會澎湖縣府、澎防部 推動「招募與招生」雙軌合作

正修科大尋求澎湖縣政府合作，推動招募與招生雙贏政策。（正修科大提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕正修科技大學營區教育中心主任周德威今天分別拜會澎湖縣政府與澎湖防衛指揮部，針對未來推動「營區教育」與「在地合作」進行交流，由澎湖縣長陳光復與澎湖防衛指揮部指揮官陳俊源接待，展現對教育合作的高度重視。

周德威表示，少子化挑戰使高等教育必須尋求新模式，正修科大積極走入軍營推廣課程，協助官兵在服役期間完成學業，藉此提升專業知能與生涯競爭力。新學年度正修科大在澎防部開設課程即獲得「滿招」的亮眼成果，顯示此項政策深受官兵肯定。

請繼續往下閱讀...

縣長陳光復強調，澎湖長期扮演台灣西部重要防線，軍民合作向來緊密，此次正修科大結合教育資源，不僅有助於官兵的進修，也能提升地方整體教育能量。他指出，青年服役期間仍能兼顧學習，有助於退伍後銜接社會職場，將是縣府樂見的政策方向。

澎防部指揮官陳俊源則表示，國軍戰力來自人力素質的提升。與正修科大合作，讓官兵能在營區接受高等教育，不僅強化專業能力，更能協助士官兵退役後順利轉銜職涯。他強調，未來將持續深化合作，朝「招募與招生」雙軌並進，吸引更多優秀青年投入國軍服務。

此次拜會，除凝聚縣府、軍方與學界的合作共識，也象徵著營區教育逐步成為大學因應少子化的關鍵策略。透過跨域合作，不僅協助軍人完成學業，更將成為澎湖在教育與國防發展上的重要里程碑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法