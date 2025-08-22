升級後頭好壯壯 法空軍幻象2000D戰機遠征吉布地支援護航

法國空軍19日宣布，為加強維護紅海及亞丁灣周邊海域安全，現已從國內派遣2架幻象2000D戰機前往東非吉布地的軍事駐地，也是該機在升級完成後首度海外部署。（法國國防部官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕法國空軍表示，旗下的幻象2000D RMV型戰機日前抵達東非國家吉布地，展開「水面近空護衛」（Surface Close Air Protection, SuCAP），未來將在中東紅海、亞丁灣周邊水域執行任務，確保區域水路航行自由，這也是該機隊今年4月完成性能提升後，首度遠赴非洲國土境外部署。

航空媒體《Aviation Week》19日報導，2架幻象2000D戰機現已前往法軍駐吉布地據點，在當地的安布利國際機場（Ambouli International Airport），日後將聯手幻象2000-5F型機，在周邊領空、領海實施護航。

一架法國空軍的A330 MRTT多功能加油／運輸機在前往吉布地途中，為2架幻象2000D型機加油，後方還有一架幻象2000-5F型機隨行。（法國國防部官網）

報導指出，法軍幻象戰機所擔負的「水面近空護衛」任務，指的是在中東地區的紅海、亞丁灣（Gulf of Aden）水域及周邊領空進行巡邏，確保周邊地區的物資運補路線暢通，並保障往來船隻的航行自由。法軍過去曾在馬利、布吉納法索和尼日等地設有駐軍，但皆因故撤離，至今僅吉布地仍有軍事基地。兩國去年也更新防禦協定後，法軍的駐軍權限也因此延長20年。

值得一提的是，此次進駐法軍吉布地營區，也是幻象2000D型機今年4月升級完成後首次。報導寫道，該機的到來將有效提升當地駐軍的反應能力，加速應對區域內的潛在威脅。

法軍駐吉布地部隊7月14日舉辦法國國慶日慶祝活動之情形。該國是法軍現今在非洲唯一的軍事據點，圖片右上方可見進駐的幻象2000-5F型機。（法國駐吉布地部隊官方Facebook）

法國空軍表示，先前性能提升50架雙座型幻象2000D戰機，加裝了近空密接支援用（CAS）30公厘機砲、射程更遠且採紅外導引的MICA空對空飛彈；同時新增GBU-48、GBU-50等雷射精準導引炸彈的攜掛模組，並搭配數位化玻璃座艙、新型戰術資料鏈，全面提升飛行員態勢感知（SA）能力。

經過性能提升的法軍幻象2000D戰機，不只加裝機砲、新型空對空飛彈，還能掛載雷射導引炸彈，搭配全新的航電系統、戰術資料鏈，大幅提升飛行員態勢感知能力。（法國航太軍官方X帳號）

