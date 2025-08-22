自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國央視稱查獲我國「網攻平台」 資通電軍：老調重彈絕非事實

2025/08/22 14:29

中國央視今天再度點名我國資通電軍，並稱查獲網攻平台一事，資通電軍指揮部於今（22）日表示，此種老調重彈之無端指控，絕非事實；反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊我軍士氣的企圖。（擷自中國央視「礪劍」軍事專題節目）中國央視今天再度點名我國資通電軍，並稱查獲網攻平台一事，資通電軍指揮部於今（22）日表示，此種老調重彈之無端指控，絕非事實；反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊我軍士氣的企圖。（擷自中國央視「礪劍」軍事專題節目）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對媒體報導「中國央視公布查獲資電軍網攻平台」，資通電軍指揮部於今（22）日表示，此種老調重彈之無端指控，絕非事實；反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊我軍士氣的企圖。

中國央視總台國防軍事頻道「礪劍」宣稱，我國資通電軍，是由「台獨勢力豢養的臭名昭著的網軍」，近年來偽裝成駭客組織，通過漏洞掃描、密碼爆破、釣魚郵件攻擊等初級網攻手法，試圖竊取中國敏感資料和重要情報資訊，性質極其惡劣。

報導也聲稱，中國國安機關近年已查獲資通電軍所屬數十個網攻平台，將依據規定，對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法「終身追責」。

對此，我國資通電軍今天重申，資通電軍負有國防資訊及網路防護等核心任務，將持續戮力捍衛數位疆土，堅實資安韌性，無懼任何威脅，更不會動搖抗敵意志與士氣。

