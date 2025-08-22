空射雄三最快年底前作戰測評 但115年度恐來不及列量產預算

IDF戰機在8月6日掛載空射型雄三的測試彈起飛，自色彈頭丶彈身漆上紅色圖案的測試彈相當醒目。（資料照，記者劉人瑋攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製的空射型雄三反艦飛彈系統，上週已在台中外海及空域，進行模擬彈的新一步測試。軍方人士今天指出，如果相關項目測試順利，最快在今年年底以前，就可進入作戰測評階段，並由軍種下達是否下單採購丶中科院進行量產的決心。

不過，由於是最快要在年底前才進入作戰測評，因此即便是獲得軍種同意，也來不及列入115年年度的國防預算項目之內，軍方人士說，樂觀的話，明年可由中科院研製小批量的空射型雄三飛彈，116年度起才會是量產任務期。

雄三飛彈系統威力強大，亮相迄今將近20年，現已量產供海軍海鋒大隊、艦艇部隊使用，可打擊150公里外敵軍艦艇，量產中的增程型還可打到400公里外目標。雄三飛彈的重量約在1400公斤左右，空射型雄三飛彈的重量據稱已減到1000公斤以下，並且將雄三飛彈的助推火箭拿掉，便於由IDF戰機來搭載，儘管體型及重量減輕，但IDF戰機具備高巡航速度，可在高空即發射空射型雄三反艦飛彈，飛彈在投放後即可適時啟動衝壓引擎掠海飛行。

軍方人士今天指出，由F-16掛載的美製空射型魚叉飛彈，依型號不同，射程約在45至130公里之間，而國造的空射型雄三飛彈只能由國造的IDF經國號戰機掛載，左右機翼下方可以各掛載一枚，射程可達100至150公里之間，軍方預期空射型雄三服役之後，整體性能將超過美製空射型魚叉飛彈，由於威力相當強大，對於共軍的大型船團具有毀滅性的威脅，也讓IDF經國號機具有更豐富的制海作戰能力。

F-16V掛載魚叉飛彈升空的英姿。左右翼尖掛載AIM-120飛彈，其次彈尖為星狀設計的是響尾蛇飛彈，白色飛彈則為空射型魚叉反艦飛彈。（資料照，記者游太郎攝）

