紐西蘭宣布新購5架MH-60R反潛直升機 我想買同型機遲未獲同意

澳洲皇家海軍的MH-60R海鷹反潛直升機。紐西蘭政府21日宣布，未來也將採購5架同型機，強化水面戰能力並增進與盟邦的作業互通性。（澳洲皇家海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕紐西蘭國防部21日宣布，將編列預算分別採購一批全新的MH-60R反潛直升機，以及空中巴士A321客機，藉以全面汰換現役同型機隊，以滿足與澳軍的作業互通性，和日益增長的海外部署、支援任務需求。考量S-70C、500MD型直升機隊老化，我國近年也積極向美表達採購意願，惟未收到正面回覆，只能另尋他法維繫戰力。

紐西蘭政府指出，該案是以今（2025）年四月的「國防戰力計畫」（DCP）規劃而成，後續將投入27億美元（約新台幣814.99億元）預算，採購5架MH-60R「海鷹」（Seahawk）反潛直升機、2架空巴的A321超長程（eXtra Long Range, XLR）客機，全面汰換現役的SH-2G（I）「超級海妖」（Super Seasprite）直升機，和波音757-2K2型機。

紐西蘭還將編列7億美元預算，採購2架空中巴士的A321 XLR客機，汰換現有的波音757客機。（紐西蘭國防部官網）

上述經費中，5架MH-60R型機的採購預算佔20億美元，2架新A321客機則花費7億美元。紐西蘭國防部長柯琳絲（Judith Collins）表示，MH-60R反潛直升機將大幅提升與澳洲皇家海軍等盟邦的作業互通性，對顯著提升紐國海軍水面艦隊的攻、守及偵察能力。

因SH-2G直升機確定要在2028年退役，紐西蘭因此便在北約NH90、李奧納多AW159、洛馬MH-60及貝爾412EP四型直升機中，選擇美系的MH-60R反潛直升機。該機是以黑鷹直升機為發展而成的衍生型號，兼具反潛（ASW）、反水面（ASuW）作戰能力，除反潛吊放聲納、低頻聲納及聲納浮標，也可搭載地獄火飛彈、APKWS火箭彈，Mk54魚雷等遂行打擊。

我國海軍現役的S-70C反潛直升機，有望從2026年起接受性能提升，作為向美採購MH-60R型機不成下的替代方案。（本報資料照，記者李惠洲攝）

另一方面，我國海軍考量現役S-70C、500MD直升機機齡漸長，有意向美籌獲新型的MH-60R型機，但這項採購案遲未獲得美方同意，因此，海軍只能先展開旗下S-70C（M2）型機的性能提升案，並計畫列入明（2026）年度的國防預算中，而升級案的進一步規劃，有望在下周預算書送至立法院時揭曉。

