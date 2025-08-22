賴總統視導168艦隊馬公軍艦 後方雙臂型發射架+2枚標二飛彈太搶眼

賴清德總統今（22）日前往宜蘭勗勉海軍168艦隊，並登上舷號1805的馬公軍艦聽取簡報，賴總統在甲板上與官兵合影時，後方巨大的雙臂型飛彈發射架及架上的2枚標準二型飛彈，在豔陽的照射下更是搶眼。（總統府提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統今（22）日前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊，並登上舷號1805的馬公軍艦聽取簡報，賴總統在甲板上與官兵合影時，後方巨大的雙臂型飛彈發射架及架上的2枚標準二型飛彈，在豔陽的照射下更是搶眼。

1805馬公軍艦為我國海軍4艘基隆級軍艦中的一艘，這一級別的軍艦是目前海軍戰力最為強大的軍艦，艦上前後甲板都有一組雙臂型飛彈發射架，可以發射標準二型防空飛彈或是反潛火箭，標二飛彈更是海軍目前射程最遠（最大射程可達150公里以上，能執行遠距對空防禦任務）丶攔截高度最高的艦載型防空飛彈。

軍方人士今天指出，海軍目前任務最為吃重的是成功級軍艦，艦上用的是單臂型飛彈發射架，艦載防空飛彈則是標準一型防空飛彈，射程為45至70公里之間，海軍內部曾規劃成功級軍艦的性能提升計畫，其中的主要項目之一，除了要改採垂直發射系統之外，艦載防空飛彈也擬全面改為標準二型飛彈，但這項計畫目前仍未執行。

賴總統今天在登艦視導時宣示，籌措進來的武器裝備，包含下一代巡防艦、無人載具的獲得，以及國軍所有軍事需求的汰舊換新，政府都會給予支持，堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。軍方人士說，下一代巡防艦一定是採用垂直發射系統，並且以國造海弓三防空飛彈為艦載的防空主力。

他指出，傳統的飛彈發射架，無論是單臂式或是雙臂式發射系統，在現今的軍事環境中，都難以有效因應敵方的飽和攻擊，因此下一代巡防艦必須採用垂直發射系統，增加防衛作戰時的效率，中科院研製的海弓三飛彈系統，過去分別與美製垂發系統丶國造華陽垂發系統進行系統整合測試，也都獲得通過，預料海弓三飛彈將隨著下一代巡防艦計畫的重新啟動而獲得海軍採用。

