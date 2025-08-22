美神秘太空飛機X-37B升空 可能為「金穹」測試

X-37B 2022年11月結束第六次任務返回地球著陸畫面。（路透檔案照）

X-37B今年2月任務期間機上攝影機視角。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國太空軍的機密無人太空飛機「X-37B」21日升空，展開第8次軌道任務。《彭博》報導，在美國正快速擴大其太空防禦力之際，神秘的X-37B的角色恐受侷限，有翼太空飛行器的未來發展同樣不明朗。

美國商業太空公司「太空探索科技」（SpaceX）獵鷹9號火箭，美東時間21日深夜11時50分，從甘迺迪太空中心發射升空，將X-37B送入軌道。太空軍表示，這次任務將進行「廣泛測試與實驗」，包含次世代雷射通訊以及目前在太空測試過性能最高的量子慣性感測器，這將有助於提升美國太空通訊架構的韌性、效率與安全性。量子慣性感測器可在無衛星定位（GPS）下用於導航。

請繼續往下閱讀...

X-37B由波音公司開發，具有在太空中長時間停留的能力，最長可達數年，並且可如傳統飛機般在跑道降落。迄今美國太空軍對這款太空飛機的任務目標公佈的資訊甚少，要揣測其活動，唯有靠觀測其軌道動態。追蹤太空飛行活動的哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）天文學家麥道威（Jonathan McDowell）指出，X-37B在第7次任務期間，曾進入最高3萬8838公里、最低323公里的極大橢圓軌道，並展示利用大氣阻力「煞車」、變軌操作。

太空軍拒絕評論如X-37B這類飛行器，是否可能用於總統川普提出的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，軍方也稱無法公佈X-37B成本資訊。不過，麥道威認為，X-37B可能測試用於「金穹」的感測器或者其他硬體。此外，川普的「大而美預算法案」中為X-37B計畫未來4年編列10億美元預算。

《彭博》報導，儘管X-37B至今無任何失敗紀錄，但專家指出，美國未公佈打算打造更多該型無人太空飛機，或者有後繼機種之計畫，其角色可能受到侷限，麥道威說，X-37B「並非國防部太空戰略不可或缺的一環」，或許只是因為某些將領對此熱衷而確保該計畫持續獲得經費。

不過，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）航太安全計畫副主任史沃普（Clayton Swope）認為，儘管太空飛機是否和可重複利用的返回艙，具有同樣的成本效益，值得一問，但是X-37B已使得「擁有一架太空飛機成為太空國家的地位象徵」，「一個沒有X-37B或後繼太空飛機的太空軍，會少了點光彩」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法