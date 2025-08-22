中國軍艦頻在南太平洋出沒 專家：絕不是去看企鵝的

中國海軍艦艇2月中旬突在塔斯曼海舉行實彈演習，澳洲皇家海軍密切監控。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》22日取得的紐西蘭軍事文件顯示，中國多年來一直擴大在南太平洋的影響力，現在開始將在軍事層面「秀肌肉」，包括今年2月在未作任何解釋的情況下，於澳洲和紐西蘭之間塔斯曼海（Tasman Sea）舉行軍事演習，已敲響威靈頓當局的警鐘。專家警告，共軍到如此南邊的地區行動，「絕不是去看企鵝的」。

北京在南太平洋地區的著墨從不嫌少，從一開始透過興建醫院、鋪設道路，提供應對氣候變遷的援助資金等，來討好該地區島國，但這些外交舉動愈來愈常伴隨著更明目張膽的軍事實力展現。今年2月，3艘中國人民解放軍海軍軍艦航行於塔斯曼海，為該海域首度出現這樣的海軍編隊，讓紐國國防軍官員在簡報中直言，「我們從未見過具備海陸空作戰能力的艦艇，如此靠近我們的海岸」。

文件顯示，中國艦隊中包含一艘仁海級驅逐艦「遵義號」，這是世界上最先進的軍艦之一，也是共軍戰力最強的水面艦艇。仁海級驅逐艦並非首次出現在南太平洋，去年10月就曾停靠太平洋島國萬那杜。紐西蘭國防軍2月的簡報中寫道，「中國政府尚未告知我們為何將這支艦隊部署到我們的地區，我們也未獲悉中方未來的計畫」。

在今年2月中旬中國海軍於塔斯曼海演習事件中，遵義號在一艘補給艦和一艘小型護衛艦護航下，於繁忙的空中航線下方展開實彈演習，迫使數十架商用航班緊急變更航線，也令紐澳當局措手不及。儘管坎培拉和威靈頓當局都強調，中國艦隊的行為仍符合國際法，但紐國官員批評，「我們對該艦隊通知其實彈演習意圖的方式感到不安，我們不認為這符合最佳做法」。根據坎培拉公布的另一批文件，中國艦隊在航行過程中還曾多次進入澳洲專屬經濟區。澳洲國家情報處還表示，這是「中國人民解放軍海軍特遣編隊位置最南邊的一次行動」。

紐國外交政策專家、威靈頓維多利亞大學戰略研究中心主任卡皮（David Capie）表示，中國海軍特遣編隊的出現「史無前例」，顯然是為了傳遞某種訊息，「他們竟然舉行軍演，即使是相當例行性的演習，也讓許多紐國人感到震驚」。他還語帶詼諧地警告，中方「才不是為了看企鵝才來到這麼南邊的」。

卡皮進一步指出，中方的舉止也是在譴責澳紐兩國，因為澳紐經常前往北京宣稱擁有全部主權的南海參與巡邏任務，「這是為了提醒我們，兩邊都能那樣玩」。

此外，去年9月，中國在法屬玻里尼西亞附近的公海試射一枚可攜帶核彈頭的飛彈，是中國40多年來首次在國際水域發射長程飛彈，令南太平洋地區不寒而慄。

然而，無論是海軍演習或飛彈試射，北京都不以為然，認為不過是例行性軍演。中國駐澳洲大使肖千今年2月談到塔斯曼海事件時還表示，中國身為區域大國，派遣艦艇前往區域內不同地點展開各種活動很正常。

