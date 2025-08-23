攻擊範圍可達1000公里 中科院「勁蜂四號」無人機下月航太展亮相

中科院與美商Kratos公司合作，將其產製的MQM-178無人靶機進行改裝，成為長程攻擊型無人機，攻擊範圍可達1000公里，將在9月中旬舉行的航太國防展中亮相。（圖：取自Kratos公司官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕具有源頭打擊戰力丶反制共軍威脅的利器再添一種！據證實，在9月中旬舉行的航太國防展中，中科院將展示勁蜂一號至四號的各款攻擊型無人機，其中，「勁蜂四號」是以美商Kratos公司產製的MQM-178無人靶機由中科院進行改裝，成為長程攻擊型無人機，攻擊航程可達1000公里，中科院加裝高性能彈頭及尋標導控設備後，攻擊範圍超過上海等中國境內重要基地與軍事據點。

Kratos公司在國際上赫赫有名，除了生產的BQM-167丶BQM-177及MQM-178靶機廣受各國採用之外，Kratos公司研發的匿蹤無人機XQ-58「女武神」（Valkyrie），因為已採用新型滑軌發射系統（KTLS），能夠從傳統跑道起飛。這意味著「女武神」的部署方式更為靈活，也將大幅提升其作戰能力，備受各國矚目。

中科院近年積極與國際知名的國防科技新創公司合作，除先前與生產Altius 600M型反甲無人機的Anduril公司簽署合作備忘錄（MOU），在「Lattice」開放式AI智慧指管決策平台、「無人載具」等方面進行合作，也與Kratos公司合作將其產製的MQM-178無人靶機改裝為長程攻擊型無人機，據了解，Kratos公司對將這款改裝後的長程攻擊型無人機推向國際市場，抱持相當樂觀態度。

MQM-178無人靶機長度為3.3公尺，翼展為1.9公尺，最大速度為0.69馬赫，最大航程可達1000公里，過去主要用來模擬次音速飛機和貼海飛行的反艦飛彈，但是MQM-178無人靶機性能上的另一個優點，是最大飛行高度可達35000英尺（10670公尺），由高空飛行段轉為向地面目標攻擊時，末段速度可逼近音速，搭配中科院裝設的高性能彈頭後，攻擊動能極為強大。

