823投票日前夕 中國解放軍27機艦擾台
中共解放軍昨晨6時至今晨6時進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰色地帶襲擾不斷，國防部今天（23日）上午公布，共軍自昨晨6時至今晨6時，持續在台灣周邊活動，統計偵獲共軍軍機22架次、軍艦5艘。其中有18架次逾越台海中線，進入台灣北部及西南空域。
國防部表示，自22日清晨6時至23日清晨6時止，有共機22架次（其中逾越海峽中線進入北部及西南空域18架次）、共艦5艘，持續在台海周邊活動。
據示意圖，昨天上午7時10分至今上午6時，共偵獲主戰機及無人機12架次持續在海峽中線活動，其中8架次逾越中線；昨上午8時25分至晚間8時，另有主、輔戰機及無人機共10架次在台灣西南空域活動。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
