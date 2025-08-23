報告「逆龍鱗」！美軍情首長說真話 慘遭川普整肅

美國國防情報局（DIA）局長克魯斯，因旗下機構一份評估報告，結論與白宮宣稱美軍已「摧毀」伊朗核能力的說法相左，遭國防部長赫格塞斯拔官。（路透資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普 對國安體系的整肅風暴再度升級。兩名知情人士透露，國防部長赫格塞斯已開除國防情報局（DIA）局長、空軍中將克魯斯 （Lt. Gen. Jeffrey Kruse）。外界普遍認為，此舉是對該機構一份評估報告的直接報復，因為該報告的結論，與川普宣稱美軍空襲已「摧毀」伊朗核能力的說法，完全相左。

根據《華盛頓郵報》報導，這起解職事件的導火線，是國防情報局一份關於美軍六月空襲伊朗三大核設施的初步評估。該報告認為，空襲僅讓伊朗的核能力倒退了「幾個月」，這與川普和赫格塞斯宣稱已將其「徹底摧毀」（obliterated） 的說法大相逕庭。

請繼續往下閱讀...

這已是繼參謀首長聯席會議主席布朗 （Gen. Charles Q. Brown Jr.）、海軍作戰部長弗蘭凱蒂 （Adm. Lisa Franchetti） 等多位最高階將領遭罷黜後，最新一起高層官員的去職。

民主黨高層對此猛烈抨擊。參議院情報委員會主席、民主黨籍參議員華納（Mark R. Warner） 發表聲明稱：「這類誠實、基於事實的分析，正是我們希望從情報機構得到的，無論它是否奉承了白宮的說法。」

眾議院情報委員會的民主黨領袖希姆斯（Rep. Jim Himes） 則警告，若政府無法提出解職的正當理由，「我們只能假設，這是又一個出於政治動機的決定，意在製造恐懼氛圍」。

一名前軍事情報高官形容，克魯斯是「專業的典範」（ consummate professional）與「空軍情報人員的成功典範」。然而，在川普政府要求絕對忠誠的氛圍下，專業似乎已成為一種原罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法