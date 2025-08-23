「勁蜂四號」無人機為低成本巡弋飛彈 與雄二E飛彈成「高低配」

國軍在去年八月於九鵬基地射擊「雄二E」巡弋飛彈（上），彈體大致與美軍戰斧飛彈（下）相似。（上圖為TVBS新聞影片，已獲TVBS授權提供，下圖取自美國海軍）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在9月即將舉行的航太國防展中，將展示「勁蜂四號」長程攻擊型無人機，這款由美商Kratos公司產製MQM-178無人靶機改裝而成的攻擊型無人機，攻擊範圍可達1000公里，但成本相對便宜許多，稱的上是「低成本的巡弋飛彈」，未來可與射程500至1000公里的雄二E巡弋飛彈採「高低配」的戰術運用，增加作戰應變的靈活度。

MQM-178無人靶機最大速度為0.69馬赫，最大航程可達1000公里，過去主要用來模擬次音速飛機和貼海飛行的反艦飛彈，但是MQM-178無人靶機性能上的另一個優點，是最大飛行高度可達35000英尺（10670公尺），由高空飛行段轉為向地面目標攻擊時，末段速度可逼近音速，搭配中科院裝設的高性能彈頭後，攻擊動能極為強大。

請繼續往下閱讀...

軍方人士今天指出，雄二E系列巡弋飛彈的產製成本相當高，射程傳出可達1200公里的「雄二E增程型」（雄昇飛彈）飛彈，軍方是以169億元經費來打造，雖然軍方未曾說明雄昇飛彈系統的具體數量，但內部訊息均稱其成本相當高昂，雄二E系列的巡弋飛彈中，分為A型彈射程500公里，B型彈為1000公里，因為要分攤過去研發時期付出的龐大研發成本，也使得其單枚價格無法大幅下降。

他表示，相對於價格高昂的雄二E系列巡弋飛彈，已在國際市場上獲得多國採用的MQM-178無人靶機，即便是由中科院加裝高性能彈頭及尋標丶導控裝備之後，整體成本也比雄二E飛彈來的低廉許多，而且攻擊範圍都能達到中國大陸境內的重要軍事目標及基地，這也讓我國握有更多的源頭打擊裝備及選項，有助遏止共軍對台軍事威脅。

已在國際市場上獲得多國採用的MQM-178無人靶機，即便是由中科院加裝高性能彈頭及尋標丶導控裝備之後，整體成本也比雄二E飛彈來的低廉許多，未來與雄二E採「高低配」的戰術運用，增加作戰應變的靈活度。（圖：取自Kratos公司官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法