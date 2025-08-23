反制中國PL-17！美軍砸10億美元 量產秘密武器AIM-260

洛克希德・馬丁公司的飛彈模型。為反制中國日益增強的遠程空戰能力，美國空軍與海軍正尋求近10億美元預算，以量產該公司秘密研發8年的AIM-260飛彈。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍與海軍正尋求近10億美元（約新台幣303億元）的預算，以開始生產一款已秘密研發長達八年的新型遠程空對空飛彈：洛克希德・馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）的AIM-260。這款武器一旦服役，將成為美軍最先進的空對空飛彈。

根據彭博（Bloomberg）報導，美國空軍已在其2026財年預算中，為這款被稱為「聯合先進戰術飛彈」（Joint Advanced Tactical Missile）的機密系統，申請了3.68億美元的首批量產經費。

反制中國威脅 維持空中主宰力

報導指出，促使美軍加速部署此款武器的催化劑之一，是今年五月，巴基斯坦戰機使用中國製的「霹靂-15」（PL-15）飛彈，在超過160公里外擊落了印度戰機。美國空軍在聲明中表示：「一款能擊敗先進威脅系統的空對空飛彈，對維持美國空優至關重要。」五角大廈更警告，中國射程更遠的PL-17飛彈可能已投入使用。

AIM-260的出現，旨在取代自1993年以來長期主導地位的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。新飛彈的射程將遠超現役武器，並被設計成能裝入F-22與F-35戰機的內置彈艙，同時也能整合至F-16與F-15等戰機，甚至未來的無人僚機上。

分析師評估，此計畫的總價值可能高達300億美元（約新台幣9108億元），對近年在數個重大標案中失利的洛馬而言，將是一劑急需的強心針。

