美軍第500架F-35A入列！空軍參謀長：為抗中須維持空中主宰

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍的第五代空中戰力達成重要里程碑。其第500架F-35A「閃電II」（Lightning II）匿蹤戰鬥機，已於7月9日飛抵佛羅里達州空軍國民兵第125戰鬥機聯隊，正式加入戰備序列。此一交付，不僅是該聯隊換裝的關鍵一步，更是在印太地區挑戰日益嚴峻之際，美國強化其空中主宰力的具體展現。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，這批新機將用以汰換該聯隊原先已退役的F-15C/D「鷹式」（Eagle） 戰機。第159戰鬥機中隊長、空軍中校帕斯科 （Joseph Pasko） 表示：「這些新的F-35，代表了第五代空權的最前沿。我們預期將在潛在的未來衝突中，扮演不可或缺的角色。」

空軍領導層指出，F-35帶來的匿蹤、先進感測器與電子作戰能力，不僅強化了美國本土防衛，更提升了在「敏捷作戰部署」（Agile Combat Employment）模式下的海外行動能力，旨在透過機動性與快速重新部署，讓敵方的鎖定複雜化。

佛羅里達空軍國民兵司令柯菲准將（Brig. Gen. Richard L. Coffey）則強調，在關鍵區域部署第五代戰機，能為作戰指揮官提供所需的「觸及範圍、韌性與快速反應能力」。

這項里程碑的背後，是美國空軍高層對中國軍事現代化的深層憂慮。空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）在參議院作證時警告，中國正以「脅迫其鄰國並重塑國際秩序的明確意圖」，快速進行軍事現代化。他強調：「若我們要捍衛自身安全、嚇阻侵略並在衝突中獲勝，美國就必須維持空中主宰力。」

