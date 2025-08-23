推動聯戰指揮中心JOCC核心編組 參謀本部增設「作戰整備處」

衡山指揮所內部業務涉及機敏，即便是總統府發佈總統視導衡指所的照片，相關設施及畫面也都會予以馬賽克化處理。圖為前總統蔡英文在109年1月視導畫面。（圖：取自總統府網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化聯合作戰機制，以及配合國防部參謀本部推動聯合作戰指揮中心（JOCC）核心編組，國防部決定在參謀本部的作戰及計畫參謀次長室下新編「作戰整備處」，作計次長室的編組也將由原本的三處一中心，調整為四處一中心。這項編組的調整，已在8月14日由國防部正式發佈。

軍方人士今天說，聯合作戰指揮中心（JOCC）這個名詞聽起來很艱澀難懂，但它其實有個通俗的代號，也就是外界較為熟知的「衡山指揮所」，位在大直要塞區的山腹裡頭，共軍對台發動大規模軍演或是遇有緊急丶突發狀況時，參謀總長就會進駐到「衡山指揮所」指揮全局，必要時，國防部長也會進駐。

請繼續往下閱讀...

113年的4月2日，當選總統的賴清德副總統，當時就偕同副總統當選人蕭美琴前往國防部博愛營區，聽取「國防工作報告」簡報，就當前整體國防事務與最新安全情勢進行通盤了解，隨後親赴聯合作戰指揮中心，熟悉相關運作機制與海、空情即時動態。

軍方人士說，聯合作戰指揮中心（JOCC）的成員來自三軍，成員因為職務及經管調度而來來去去，面對近年來共軍不斷升高對台軍事威脅，聯合作戰指揮中心的任務及工作負荷越來越重，高層評估認為，JOCC必須有個正式的核心編組，常態化擔負起JOCC的運作及調度，因此決定在參謀本部的作戰及計畫參謀次長室（軍方內部稱為聯三），新編一個「作戰整備處」。

「聯三」作戰及計畫參謀次長室的業務幕僚單位，過去因為國軍精實案等精簡計畫，被精簡到難以喘息，只有少少的三個處及一個中心，不僅是次長丶助理次長壓力大到不行，各處的處長丶組長也都因為工作壓力及負荷太大，身體狀況頻頻起紅燈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法