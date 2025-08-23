緬懷八二三戰役67週年 呂坤修：陸軍傳承八二三戰役的抗敵精神

陸軍司令呂坤修上將於金湖飯店與當年參戰官兵及先烈遺族共進午餐前，向在座前輩獻上最敬禮。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍司令呂坤修上將今天在八二三戰役67週年追思祭悼活動表示，陸軍將傳承八二三戰役的抗敵精神，持續前瞻敵情威脅，確保作戰思維與時俱進，並結合新式裝備武器，逐步提升整體戰力，成為守護台灣最堅實的國防力量。

呂坤修主持八二三戰役67週年追思祭悼活動，於金湖飯店與當年參戰官兵及先烈遺族共進午餐前指出，回顧67年前，共軍發動殲滅性砲擊，總面積僅150平方公里的金門，卻承受47萬餘發砲彈的轟炸；前輩們無懼敵人砲火攻勢，用血汗守護中華民國，捍衛和平與自由，這些血淚編織的英勇事蹟，永遠刻劃在每一位國軍官兵心中。

請繼續往下閱讀...

他說，八二三戰役具體展現軍民團結抗敵的意志，不但奠定了台灣日後得以生存與發展的基礎，更是台海能維持和平最重要的關鍵；如今的金門依然駐立在國門的前線，象徵捍衛民主自由的堅固堡壘，金門豐富的戰地歷史軌跡，更成為國軍官兵堅定愛國信念的活教材。

呂坤修頒贈紀念酒給全國八二三戰友總會理事長黃奕炳、八二三遺族勵進會理事長李火炎、八二三戰役重傷陣亡的前陸軍金門防衛司令部副司令官吉星文將軍的3子吉民立。

陸軍司令呂坤修（左）上將頒贈紀念酒給全國八二三戰友總會理事長黃奕炳（右）。（記者吳正庭攝）

陸軍司令呂坤修（左）上將頒贈紀念酒給八二三戰役身亡的陸軍金門防衛司令部副司令吉星文將軍的三子吉民立（右）。（記者吳正庭攝）

陸軍司令呂坤修（左）上將頒贈紀念酒給全國八二三遺族勵進會理事長李火炎（右）。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法