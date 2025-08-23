德國黑科技！無人艇塞進魚雷管 還能變身發射自殺無人機

圖為德國蓋布勒與弗蘭克公司合作開發的潛射無人水面載具（USV）概念圖，其設計宗旨在於執行遠程偵察與打擊任務。（圖取自Army Recognition網站）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事科技網站《Army Recognition》報導，德國海軍技術公司蓋布勒（Gabler）與海事機器人公司弗蘭克（FLANQ）於本週在丹麥舉行的國防採購展覽會上，宣布建立合作夥伴關係，將共同開發一種可從潛艦魚雷管發射的新一代無人水面載具（Unmanned Surface Vehicle, USV），象徵著水下作戰能力的重大革新。

這款開發中的平台採模組化架構，其尺寸規格能完全容納於北約（NATO）標準533公厘魚雷管中。載具本身具備可折疊的控制鰭與桅杆，發射後浮上水面時才會展開。其符合流體動力學船體長約5至6公尺，排水量低於800公斤，水面航程超過200海里（約370公里），執行情監偵（ISR）任務的續航力可達36小時。導航系統整合了慣性導航與人工智慧（AI）驅動的態勢感知能力，使其在GPS訊號受阻的環境下仍可運作。

此概念的核心戰略價值，在於徹底改變潛艦作戰的風險方程式。潛艦無須接近目標或冒著暴露位置的風險，即可從水下發射USV。這些USV浮上水面後，能深入前線或敵方封鎖區，執行過去潛艦無法單獨完成的任務。

在情監偵模式下，它能將潛艦的感測範圍延伸數百公里；在打擊模式下，它可搭載滯空攻擊彈藥（loitering munitions，即自殺式無人機）、電子戰套件或誘餌系統，對敵方進行干擾、欺敵甚至直接攻擊，讓潛艦能在不暴露自身位置的情況下，先行塑造戰場環境。

高CP值方案 獲多國海軍關注

此系統對於尋求提升現役潛艦艦隊任務彈性的北約及其盟國海軍極具吸引力。德國海軍被視為首批潛在用戶，其現役的212A型與新一代的212CD型潛艦，皆適合整合此類模組化裝備。報導也點名荷蘭、挪威、義大利與南韓等國，均是具備潛在需求的國家。

蓋布勒公司將主導系統整合與發射機制，弗蘭克公司則負責載具設計與AI自主系統。全尺寸原型艦已在組裝中，預計2026年中進行首次海試，並計畫於2026年的北約「聯合戰士」（Joint Warrior）演習中進行實地展示。

