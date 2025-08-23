自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「快奇」攻擊型無人艇通過作戰測評 1320艘列「防衛韌性特別預算」

2025/08/23 14:56

配置高性能炸藥的「快奇」攻擊型無人艇確定通過作戰測評，明年就可進入量產階段，目前需求量高達1320艘，將列入全新的「防衛韌性特別預算」內。圖為本報先前拍攝到快奇艇身上方裝設「勁蜂」無人機發射筒，前方還裝載具武裝的FPV無人機。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）配置高性能炸藥的「快奇」攻擊型無人艇確定通過作戰測評，明年就可進入量產階段，目前需求量高達1320艘，將列入全新的「防衛韌性特別預算」內。圖為本報先前拍攝到快奇艇身上方裝設「勁蜂」無人機發射筒，前方還裝載具武裝的FPV無人機。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院上週在精準彈藥射擊操演中，以創新的「無人機／艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊，包括國防部丶陸軍及海軍高層官員對實戰效益相當滿意，前端配置高性能炸藥的「快奇」攻擊型無人艇確定通過作戰測評，明年就可進入量產階段，目前需求量高達1320艘，將列入全新的防衛韌性特別預算」內。

軍方人士今天指出，「快奇」攻擊型無人艇確定通過作戰測評，也將會在9月的台北航太國防展中，向國人公開展示性能測評成果，至於是要將全艇以實體展示，或是以模型輔以影像展出，還在做最後的討論。

防衛韌性特別預算」就是引起各方矚目的新一波軍事採購特別預算，總額度達到6000至9000億元之間，防衛韌性特別條例草案」已在8月上旬送進行政院審查，預計在本週即可定案，總額度的確切數字以及分幾年編列執行，各年度的執行額度是多少，會有多少項目列進去，屆時即將分曉。

據了解，有關「快奇」攻擊型無人艇的量產案，國防部決定將此案交由海軍司令部來統籌建案採購，1320艘將以5年的期程來完成量產，各批次量產完成後，將分別交由明年元旦要成立的海軍濱海作戰指揮部丶定位及兵力結構調整的海軍陸戰隊，以及陸軍特戰指揮部來使用。

中科院此次的作戰模式，海上無人載台為「快奇」攻擊型無人艇，艇上載有勁蜂1型、FPV自殺無人機，並透過銳鳶二型無人機中繼傳輸導控，以「無人機／艇海空聯合作戰」為主題，進行多功能性的實彈演練；在複雜電磁環境下，先以無人機自艇上起飛，干擾壓制敵近迫防衛，之後由無人機展開攻擊，接續自海面以配有高性能火炸藥的無人艇執行自殺性撞擊，精準打擊動態目標，呈現無人載具新型的作戰概念。

中科院上週在精準彈藥射擊操演中，以創新的「無人機／艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊，包括國防部丶陸軍及海軍高層官員對實戰效益相當滿意。（資料照，記者蔡宗憲攝）中科院上週在精準彈藥射擊操演中，以創新的「無人機／艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊，包括國防部丶陸軍及海軍高層官員對實戰效益相當滿意。（資料照，記者蔡宗憲攝）

