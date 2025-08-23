軍團級「濱海作戰指揮部」明年元旦成立 納入115年度國防部預算

由海軍規劃設立的「濱海作戰指揮部」，將在明年元旦成立，為國軍近年罕見新設的軍團級作戰部隊，相關的預算經費將會列在115年度國防部預算之內。圖為雄風飛彈機動發射車組及雄三飛彈發射畫面。（圖：資料照及國防部提供。本報合成）

〔記者羅添斌／台北報導〕為統合濱海作戰戰力，由海軍規劃設立的「濱海作戰指揮部」，將在明年元旦成立，為國軍近年罕見新設的軍團級作戰部隊，軍方內部傳出「濱海作戰指揮部」的將官員額，包括中將層級指揮官在內的中少將員額共有十席，相關的預算經費將會列在115年度國防部預算之內。

「濱海作戰指揮部」的規劃，是將現行以雄風系列反艦飛彈為主力的海鋒大隊丶3個光六飛彈快艇中隊，以及以對海偵蒐雷達為主的海洋監偵指揮部，加上新設的制海飛彈修護中心等單位，以及新興兵力如無人機丶無人艇等作戰兵力，統合為「濱海作戰指揮部」，並賦予軍團級作戰部隊的位階。

軍方人士指出，「濱海作戰指揮部」在明年元旦成立之後，海軍將同時擁有3個軍團級作戰單位，包括海軍艦隊指揮部丶陸戰隊指揮部以及新設的「濱海作戰指揮部」。

在空軍方面，軍團級作戰單位，目前僅有空軍作戰指揮部一個，擁有各型防空飛彈及特種飛彈的空軍防空暨飛彈指揮部，雖然是中將指揮官的編階，任務也極為吃重，但其所屬的各個飛彈旅旅長丶指揮部政戰主任都是上校編制，位階停留在軍級作戰單位。

至於陸軍，目前有4個軍團級作戰部隊，包括六軍團丶十軍團丶八軍團以及航空特戰指揮部，外島的金防部丶馬防部丶澎防部以及花東防衛指揮部，則是軍級作戰單位。

