戰魂殞落！烏克蘭 MiG-29飛官完成任務卻墜機殉職

烏克蘭空軍的MiG-29戰鬥機。（圖：烏克蘭空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報導，烏克蘭空軍23日證實，一名經驗豐富的MiG-29戰鬥機飛行員，22日深夜至23日凌晨間，完成戰鬥任務返航，卻在降落時不幸墜機殉職，為烏克蘭的空防力量再添一筆沉重損失。

根據烏克蘭空軍發布的聲明，殉職飛官為46歲的邦達爾少校（Serhii Bondar）。聲明指出，邦達爾少校是在執行完戰鬥任務、正準備進場降落時發生事故。目前，關於這起墜機事故的具體原因與相關情況，軍方仍在調查釐清中。

請繼續往下閱讀...

這起不幸事件，是烏克蘭空軍在數月內折損的又一名飛官。根據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）先前報導，今年6月29日深夜，俄羅斯對烏克蘭發動大規模飛彈與無人機攻擊，空軍一架F-16戰機在攔截任務中受損，一級飛行員烏斯季緬科（Maksym Ustymenko）不幸犧牲。接連的噩耗，凸顯烏克蘭飛行員在持續抵禦俄羅斯侵略的過程中，所面臨的巨大風險與犧牲。

