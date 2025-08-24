斬斷俄經濟命脈！ 烏克蘭能源絞殺戰奏效 普廷後院失火

圖為8月19日的衛星影像，顯示俄羅斯坦波夫（Tambov）地區、「友誼油管」沿線的一處泵油站，在遭烏克蘭無人機攻擊後明顯受損。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭正以不對稱作戰思維，對俄羅斯發動一場「能源絞殺戰」，透過大幅增加對俄國煉油廠的無人機攻擊，成功斬斷其經濟命脈。此戰略已導致俄羅斯國內汽油價格飆升至歷史新高，迫使克里姆林宮下令禁止汽油出口，凸顯其後院失火的窘境，更意外點燃美國總統川普的怒火。

俄羅斯遠東大城海參崴（Vladivostok）的加油站，22日出現大排長龍的景象。烏克蘭對俄國煉油廠的攻擊，已引發部分地區的燃料短缺與民怨。（路透）

俄國後院失火 油價飆漲爆斷供潮

CNN統計，光是本月，烏克蘭無人機就已打擊了至少10個俄羅斯關鍵能源設施。烏克蘭情報部門宣稱，遭打擊的煉油廠年產能超過4400萬噸，佔俄國總產能的10%以上。其中，位於伏爾加格勒（Volgograd）、俄國南部最大的盧克石油（Lukoil）煉油廠，在本月14日與19日兩度遭襲，濃煙蔽日的畫面清晰可見。

這場針對煉油廠、泵站與燃料運輸火車的攻擊，戰略目標清晰：不僅要削弱俄羅斯的戰爭機器，更要擾亂其國內民生。隨著俄國多個地區及被佔領的克里米亞傳出汽油短缺，聖彼得堡交易所的汽油批發價光是本月就上漲近10%，自年初以來漲幅更達50%，民生通膨壓力遽增。俄羅斯媒體《工商日報》（Kommersant）引述專家說法，坦承價格飆漲是「煉油廠事故所致」，並預計價格至少一個月內難以降溫。

烏克蘭的攻擊甚至外溢至國際層面。上週，烏軍無人機攻擊了為匈牙利與斯洛伐克等親俄歐盟國家輸送石油的「友誼油管」（Druzhba pipeline）。此舉引發兩國向歐盟抱怨，稱烏克蘭此舉主要傷害的並非俄國，而是匈牙利與斯洛伐克。美國總統川普更為此親手致信匈牙利總理奧班（Viktor Orban），表達他對供應中斷感到「非常憤怒」。

國產「紅鶴」飛彈上陣 絞殺戰再升級

儘管引發盟友不快，但對前線承壓的烏克蘭而言，打擊俄羅斯至關重要的能源產業，是反制莫斯科宣稱其「終將勝利」論調的有效手段。軍事專家分析，隨著烏克蘭上週公布其國產、彈頭重達1150公斤的「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈，未來對俄國煉油廠等軟目標的打擊力道將更為顯著。「我雖不稱其為銀彈，但它將顯著提升烏克蘭傷害俄羅斯的能力。」

