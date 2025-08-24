歐洲出兵、美國出嘴？ 路透：烏克蘭安全保障軍事方案成形

美國總統川普（左）日前在白宮迎接烏克蘭總統澤倫斯基（右）。美歐正就烏克蘭的戰後安全保障方案進行密切磋商。（路透檔案照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》獨家報導，在美國總統川普施壓要求盡快結束烏克蘭戰爭的背景下，一項由「歐洲出兵、美國主導」的烏克蘭安全保障軍事方案已然成形。美國與數個歐洲主要國家的國防首長，已於21日向各國國安顧問提交了具體選項，此舉恐將意味著歐洲盟國將在戰後維和行動中，承擔絕大部分的地面部隊責任。

一名知情人士透露，最終細節仍在敲定，但歐洲國家將提供安全保障部隊中「絕大部分」（the lion's share）的兵力。此說法與美國副總統范斯前一日的表態一致，范斯當時便稱歐洲需要承擔行動費用的「絕大部分」。消息人士補充說，華府仍在「決定自身角色的範疇」，相關規劃工作仍在持續。

這場由美國、芬蘭、法國、德國、義大利、英國與烏克蘭等7國國防首長參與的會議，本週在華府舉行。會後，同時身兼國安顧問的美國國務卿魯比歐，隨即與歐洲各國對口官員舉行電話會議，討論具體選項。

川普本人雖已明確表示，不會派遣任何美國地面部隊進入烏克蘭，但他對其他形式的軍事介入，包括提供空中支援等仍保留了開放態度。消息人士指出，其中一種可能選項，是由歐洲派遣地面部隊，但指揮權交由美方掌握。美國的空中支援則可能包括為烏克蘭提供更多防空系統，乃至出動美國戰機執行「禁航區」（no-fly zone）。

法國總統馬克宏與英國首相施凱爾皆已表態支持以「意願聯盟」形式派遣部隊，德國總理梅爾茨也釋出參與的開放信號。然而，川普急於終結這場戰爭的態度，已引發基輔及其盟友的憂慮，擔心他可能為了快速達成協議，而強迫烏克蘭接受俄羅斯的條件。

