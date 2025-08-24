明年國防預算本周放榜 NASAMS預算將轉公開、新巡防艦可望納入

西班牙陸軍採用的NASAMS，我國透過對美採購方式獲得這項軍備。（路透檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院21日通過明年度中央政府總預算案，國防預算總金額將達9495億元，佔GDP3.35％。雖然多項新增對美、國造軍備採購案將納入特別預算，不過，明年度國防預算之中仍有亮點，已獲美國同意供售的NASAMS採購案，可望從機密預算轉為公開，總統賴清德宣示推動的下一代巡防艦研製預算，也可能在本週末送至立法院的預算書之中現蹤。

美國政府去年10月批准對台軍售3套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），這套射程30至50公里的防空利器，可望與復仇者防空飛彈系統、愛國者與天弓防空飛彈系統等並肩作戰，經台美雙方完成簽約後，總金額約為493億元。



由於美方軍售案在正式公告前多屬機密，相關預算在我方公開預算書中通常僅以代號呈現。以此案為例，國防部今年度預算書中即以「天隼五號」列出約162萬元的業務費用；預計明年度預算書中，才會揭示整體採購金額。

國軍曾於「2017台北國際航太暨國防工業展」嗅出新一代飛彈巡防艦模型，在睽違數年後，此案可望起死回生。（資料照，記者方賓照攝）另外，總統賴清德近期視導海軍168艦隊時，宣示籌獲包括下一代巡防艦等先進軍備，根據軍方規劃，海軍曾經於2019年起，編列245億餘元預算執行「震海計畫」，籌獲排水量4500噸、搭載先進戰鬥系統的新一代巡防艦原型艦，但受限於全案延宕、海軍艦艇更新需求急迫，因此2023年起優先籌獲排水量約2500噸的「輕型巡防艦」2艘原型艦。

不過，在賴總統宣示之下，新型巡防艦可望起死回生，排水量可能放大至6500噸，採用主動相位陣列雷達、先進戰鬥系統、「華陽」垂直發射系統等裝備，成為下一代水面艦的核心戰力。根據海軍造艦規劃，合約設計案將先行啟動，後續年度再編列造艦預算。

至於包括M109A7自走砲、「海馬士」多管火箭系統、各式無人機、精準彈藥等多項軍備採購案，軍方可能以特別預算支應滿足需求，納入防衛韌性特別條例之中，後續將由行政院審查通過後送立法院審議。

