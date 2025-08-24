《華爾街日報》爆料五角大廈推翻拜登政策 限制烏軍用美飛彈襲俄

《華爾街日報》爆料，五角大廈一直在暗中限制烏克蘭使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）攻擊俄羅斯境內目標。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》爆料，五角大廈一直在暗中限制烏克蘭使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）攻擊俄羅斯境內目標，從而削弱了基輔當局在對抗俄軍入侵時的作戰能力。

據《華爾街日報》報導，在白宮努力勸說普廷重返談判桌之際，五角大廈設立的一道未公開的審查機制來阻止了烏克蘭發動對俄境內的縱深打擊，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）擁有最終決定權；有官員透露，烏克蘭曾至少有一次試圖使用ATACMS攻擊俄境內​​目標的計畫，但因白宮試圖將俄羅斯拉回和平談判桌前，美方否決並限制了烏方的這項軍事行動。

《華爾街日報》指出，五角大廈的這項審查機制，實際上推翻了前總統拜登在其離職前做出的允許烏克蘭在俄羅斯境內使用美國遠程武器的決定。

對此消息，烏克蘭總統府和國防部尚未回應；白宮與五角大廈方面亦未立即發表評論。

