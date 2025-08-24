金正恩又怒了！趁李在明出國「試射2款新飛彈」嗆爆美韓

圖為北韓官媒發布的組合照片，顯示領導人金正恩（左上）親自視察兩款新型防空飛彈試射。平壤當局選在美韓軍演期間進行武力挑釁，嗆聲意味不言可喻。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，就在南韓總統李在明啟程出訪日、美，以及美韓「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）聯合軍演正如火如荼之際，北韓領導人金正恩於23日親自視察了兩款「改良型」新型防空飛彈的試射，對美日韓同盟「嗆聲」的意味極其濃厚。

據報導，北韓官媒「朝鮮中央通訊社」（KCNA）24日大肆宣傳，稱此次試射驗證了兩款新型防空飛彈武器系統「卓越的作戰性能」，其操作與反應模式基於「獨特且特殊的技術」，並宣稱其技術特點「非常適合摧毀各種空中目標」，包括攻擊型無人機與巡弋飛彈。官媒發布的照片顯示，金正恩在空軍司令金光赫等人陪同下，親自校閱試射過程。

然而，報導並未透露試射的具體地點與飛彈型號。韓聯社分析指出，防空網一向被視為北韓軍力的弱點，平壤當局正致力於強化此一能力，特別是在烏克蘭戰爭凸顯無人機重要性之後。外界更揣測，北韓可能是以向俄羅斯派遣部隊支援侵烏戰爭為代價，換取了相關的防空技術。

此次武力挑釁正值朝鮮半島緊張局勢升級之際。數天前，南韓軍方才剛對短暫越過邊界的30名北韓士兵鳴槍示警。平壤方面隨即反咬，怒嗆此舉是「預謀的蓄意挑釁」，並警告恐將邊境情勢推向「無法控制的階段」。

