陸軍「人人都是無人機操作手」擴及前線 東引指揮部成立社團育才

陸軍東引地區指揮部成立「無人機社團」，強化官兵操作無人機能力。（東引指揮部提供，取自青年日報）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍近年大量採購各式無人機滿足防衛實需，陸軍司令呂坤修上將更要求「人人都是操作手」，意指各部隊、各階級官兵都須具備無人機操作能力，位於第一線的外島也不例外。軍方訊息顯示，東引地區指揮部日前成立「無人機社團」帶領官兵學習操作技能，藉此配合政策培養基層無人機運用人才，強化不對稱作戰能力。

隨著各式無人機陸續獲得，呂坤修要求陸軍官兵，須朝「人人都是無人機操作手」的訓練目標邁進，他本人也身先士卒，日前已實際接受無人機操作訓練，且司令部的高階將領都具有基礎操作素養。

陸軍司令呂坤修要求各部隊官兵都要具備無人機操作能力，圖為今年度三軍九校院聯合入伍訓，首度實施無人機課程情形。（圖擷取自陸軍官校臉書）而在台海防衛第一線的東引官兵也不例外，根據《青年日報》報導，東引地區指揮部日前成立「無人機社團」，課程安排由專業教官講解無人機性能、操作特性與戰場應用，並示範機體檢查與操控流程。官兵透過實作，逐步熟悉結構檢查與飛行要領，累積實務經驗。

東引指揮部指揮官馮少將表示，無人機是新興關鍵戰力，有效提升監偵能力與戰場透明度，他提醒，各級要持續推廣相關課程，培養無人機操作專長，為總體戰力注入新動能。

請繼續往下閱讀...

另一方面，陸軍無人機訓練中心也與其他單位交流，強化無人機操作與多元作戰景況應變能力，其日前特別邀請台南市政府消防局義消通訊中隊，協助陸軍執行基礎操作班課前測評，並透過繫留無人機操作，篩選具操作與適任官兵，為後續專業訓練奠定基礎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法